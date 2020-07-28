Путешествуем по святым местам Пермского края

Беля гора

Когда светит солнце, Белогорский монастырь с его золотыми куполами выглядит особенно величественно. Примерная высота горы - 453 метра, а белой ее назвали потому, что снег на ней долго не тает.

История Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря начинается в 1891 году, когда в память о чудесном избавлении цесаревича Николая от опасности (в Японии его ранили мечом) здесь установили семисаженный крест высотой более 10 метров.

Монастырь часто называют Уральским или русским Афоном - за особое значение обители и строгость устава.

- Многие паломники приезжают и остаются у нас на какое-то время, устав от проблем и трудностей в мирской жизни, - рассказывают в монастыре. - Ночлег найдется для всех. Ходят на службу, молятся, исповедуются, общаются с батюшкой, трудятся.

Главная святыня обители - Белогорский мощевик, в котором хранится 11 деревянных крестов с частицами мощей и святынь, привезенных с Афона, Иерусалима, из Киевских пещер.

На Белой горе есть источник (он находится на южном склоне горы) в честь святителя Николая. А на северном склоне находится купель в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

Как добраться

От автовокзала можно доехать на автобусе «Пермь - Калинино», дальше - на такси, попутках или пешком 12 км.

На автомобиле вы едете в сторону Кунгура. На 70 км есть указатель «Белогорский монастырь». От трассы до монастыря - 47 км.

Чусовские городки

Эти места, пожалованные царем Иоанном Грозным роду Строгановых, уникальны. Именно отсюда в XVI веке уходила на покорение Сибири дружина Ермака. Именно здесь, более 400 лет назад, жил святой преподобный Трифон Вятский, особо почитаемый как просветитель и покровитель Пермской и Вятской земли.

По преданию, когда-то жил в этих местах блаженный Митейка, которого часто видели молящимся на горе. Так ее и прозвали - Митейной. Сам монастырь начал создаваться в 1987 году, святой обители дали имя Верхнечусовская Казанская Трифонова женская пустынь.

Здесь хранится одна из главных святынь Пермской земли - чудотворная Казанская икона Божией Матери. Сама история ее обретения чудесна. В конце XVIII века местные крестьяне нашли ее в лесном ручье в пяти километрах от Митейной горы. Народное предание гласит, что икону трижды приносили в храм, но каждый раз, на следующее утро, странным образом ее находили в источнике.

На месте явления иконы - есть святой источник и часовня. Еще один источник - во имя Николая Чудотворца - расположен у подножия Митейной горы.

А если выйти за оградку монастыря, метрах в ста увидишь недавно отстроенный скит. Святой Праведной Анне молятся об исцелении от бесплодия. Обязательно сходите к скиту, если мечтаете о радости материнства.

Как добраться

Монастырь находится на правом берегу Чусовой в деревне Красная горка Чусовского района, примерно в 80 км от Перми. Ехать нужно на личном автомобиле в сторону Полазны. Поворачивайте направо по направлению к городу Чусовому, едете до указателя на монастырь (еще одна примета - памятник пермской нефти). Оттуда - около двух километров.

Также можно доехать на рейсовом автобусе от пермского автовокзала. Билет брать до остановки Никифорово.

Село Успенка

Здесь можно набрать святой воды и окунуться в купель.Фото: архив "КП"

На берегу Чусовского залива раскинулось старинное село Успенка, где в конце 1570 годов Строгановы создали Успенский мужской монастырь. Сейчас здесь скит мужского Троице-Стефанова монастыря.

Монастырь считается одним из самых древних на Урале. Под горой бьет святой источник в честь Трифона Вятского. К нему ведут 200 бетонных широких ступенек, каждая - шаг к спасению. Здесь можно набрать святой воды и окунуться в купель.

Как добраться

Монастырь расположен в Чусовском районе Пермского края, примерно в 80 километрах от Перми. Из Перми нужно ехать на автомобиле по трассе на город Чусовой через Полазну. Затем повернуть направо на Успенку, оттуда - еще около двух километров.

Бахаревка

Бахаревский Богородице-Казанский Серафимо-Алексеевский женский монастырь расположен в черте Перми и добраться до него можно общественным транспортом. Рядом расположены четыре источника - Покрова Пресвятой Богородицы, Серафима Саровского, Николая Чудотворца и Казанской иконы Божией Матери. Рядом с последним есть часовня.

Как добраться

Трамваями №5, автобусом №56 до остановки «Станция Бахаревка».

Соликамск

Древнейшая реликвия собора - образ Святителя Николая Чудотворца - подарок Иоанна Грозного. Фото: http://skm.solkam.ru/

В Соликамске хранится древнейшая реликвия - образ Святителя Николая Чудотворца, который считается хранителем города.

Это подарок самого Иоанна Грозного. По преданию, царь прислал икону в ответ на просьбу о помощи против набегов иноплеменцев.

Икона хранится в Богоявленской церкви (ул. Набережная, 93 а).

Как добраться

От автовокзала автобусом «Пермь - Соликамск» либо на личном автомобиле.

Кольцово

Еще один образ святителя Николая Чудотворца, а также святой источник находятся в селе Кольцово, в Храме святителя Николая Чудотворца.

По легенде, у крестьянина Ильи Кольцова пропала лошадь. Мужчина искал ее в лесу и встретил старца, который сказал: «Иди домой, нашлась твоя лошадка». Странник добавил, чтобы крестьянин обязательно заказал икону святителя Николая.

Илья действительно нашел лошадь дома. Взглянул на икону - и понял, что разговаривал в лесу с самим Николаем Чудотворцем. Кольцов выполнил наказ святого, заказал икону и привез ее домой. В маленькую избушку образ не вошел, поэтому Илья поместил его на гумне и стал там ежедневно молиться.

Как добраться

Рейсовым автобусом или на собственном авто (от поста Лобаново повернуть налево и проехать примерно 17 километров).

Кыласово

Свято-Никольский храм в селе Кыласово славится сохранившимся явленным образом святителя Николая Чудотворца. Как гласит предание, в давние времена на пустынном болотном месте в кустах нашли икону. Прихожане унесли образ в деревянную церковь, но икона вновь появилась на том же месте.

Тогда люди поняли, что ее нельзя отсюда уносить, и начали строить рядом большой кирпичный храм. Во время строительства на Кыласово налетели татары-разбойники. Они разграбили и подожгли церковь. Когда огонь стих, на пепелище нашли... целую и невредимую икону Николая Чудотворца.

Как добраться

Электричкой до остановки «1505 км» или на собственном транспорте по дороге на Кунгур.

Чердынь

Чердынь - самый древний город Пермского края, здесь находится одна из древнейших на Урале святынь - Вознесенский храм Иоанно-Богословского мужского монастыря, основанный в 1462 году. В нем сохранились иконостас XV века, древние иконы и другие святыни Перми Великой.

В Чердынском краеведческом музее (Чердынь, улица Ленина, 60) хранятся оковы ныробского узника Михаила Никитича Романова - дяди первого русского царя Михаила Федоровича Романова. Закованный в трехпудовые кандалы, он год провел в заточении. Паломники со всей России приезжают сюда, чтобы получить исцеление.

Как добраться

Рейсовым автобусом «Пермь - Чердынь» или на личном автомобиле.

Ныроб

В Ныробе находится яма-часовня Михаила Никитича Романова, где по ложному обвинению Бориса Годунова он принял мученическую смерть в 1602 году.

Достопримечательность города - храм Николая Чудотворца, возведенный в 1705 году. По преданию, в лесной чаще жители Ныроба нашли икону святого Николая, и там же забил родник с целебной водой. Икону неоднократно увозили в Чердынь, но каждый раз она возвращалась на место. Поэтому для нее построили Никольский храм, а над родником возвели часовню.

Как добраться

На рейсовом автобусе или на личном автотранспорте.