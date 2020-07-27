Будет тепло, но в Прикамье пожалуют грибные дожди с грозами

В Пермском крае наконец-то установилась стабильная привычная июльская погода – тепло, но не слишком жарко. Палящего солнца нет - на небе то и дело проплывают нежные облака.

Как долго продлиться такая идиллия?

- В течение этой недели будет преобладать погода, близкая к норме для конца июля, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Ни поступления тропического воздуха, ни арктических вторжений в ближайшее время мы не прогнозируем. Погода будет очень ровной и комфортной. Днем будет от 22 до 25 градусов, по ночам около 15 градусов – и так до конца недели. Единственное изменение по сравнению с прошлой неделей будет касаться осадков - их будет больше. Может быть, к счастью: в течение месяца в Прикамье стояла аномально сухая погода, и на севере края даже начались лесные пожары. Да и дачникам хороший дождик будет в помощь.

Действительно, в последнее время погода была настолько засушливой, что в Прикамье практически не было грибов первой волны. С середины недели слабый северный ветер, по прогнозам синоптиков, поменяется на западный и принесет нам влажную, но по-прежнему теплую погоду. Может быть тогда откроем сезон «тихой охоты»?

- Со среды на всей территории Прикамья прогнозируются дожди, возможно, с грозами, - говорит Павел Смирнов. - Но они будут не затяжными, а кратковременными. И каких-либо последствий в виде затоплений мы не ожидаем. Похолодания осадки также не принесут, температурный фон практически не изменится.