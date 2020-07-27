«Тест на COVID-19 требовать не будем». Как работают курорты и фитнес-центры Перми

Жизнь постепенно возвращается в привычную колею. С этой недели в Прикамье начинают открывать курорты и фитнес-центры. Но из-за коронавируса они будут работать с ограничениями. Рассказываем, какими именно.

С собой справку, за столом - по одному

С понедельника уже начали работать санатории «Усть-Качка», «Ключи» и «Красный Яр». Пациентам сообщили, что никаких тестов на коронавирус при заезде требовать не будут. Но нужно иметь справку об эпидблагополучии, что вы не были в контакте с COVID-больными в течение 14 дней. Срок действия справки - три дня. Все остальные медицинские документы нужно оформлять в обычном порядке.

На всех курортах в день заезда приезжающим будут измерять температуру бесконтактными электронными градусниками. На территории санаториев нужно ходить в масках и перчатках.

- Мы будем принимать курортников в корпусах «Уральский», «Кама», «Европейский», «Славянский», - сообщили в «Усть-Качке». - В столовых будет работать шведский стол, отдыхающих будем рассаживать по одному за столик, за исключением членов одной семьи.

Бассейны и аквацентры на курортах пока работать не будут.

В «Уральской Венеции» сообщили, что решение об открытии может быть принято на днях. А «Демидково» ориентировочно откроется 1 августа.

Бассейны пока закрыты

Многие фитнес-центры в Перми уже открылись, остальные - готовятся это сделать в ближайшие дни. На входе посетителям будут измерять температуру. Прийти нужно в маске, но во время занятий ее можно снять.

В бассейны и центры плавания пока пускать не будут. Тренажеры обещают регулярно дезинфицировать. Все клубные карты и абонементы будут продлены.

В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» возобновили работу СПА-центр, фитнес-центр и центр кинезитерапии.

- Со среды начнутся групповые тренировки, - сообщили в спорткомплексе. - Занятия будут проводиться только по предварительной записи. Подробности можно уточнить по телефону колл-центра 256-78-92.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Династия» рассказали, что пока работают по предварительному расписанию - открыты тренажерный зал, зал групповых тренировок и тренировки по боксу. Бани и купели здесь пока работать не будут.

В фитнес-клубе Go! Fitness предупредили, что будут принимать посетителей только по записи. С собой кроме масок нужно приносить личное полотенце и воду в шейкере.

Аналогичные требования и ограничения действуют в фитнес-клубе ALEX Fitness, женском клубе «Тонус-Клуб», фитнес-клубе Olymp Gym и в других открывшихся спортивных центрах.