Какой будет погода на этой неделе в Пермском крае

В Пермском крае погода на этой неделе изменится. По информации специалистов ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета она будет теплой, в отдельные дни дождливой. В целом температура воздуха будет в перлах норма. Вот какой прогноз дают синоптики на неделю:

В понедельник 27 июля днем ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, вероятность гроз есть лишь на край нем юге территории. В целом зона неустойчивости будет смещаться на юг. Температура воздуха днем ожидается от +19 до +24°, по северу края до +26°. В Перми дневной максимум в пределах +22…+23°, это на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

Во вторник 28 июля антициклон над севером Европейской части России начнет ослабевать, его центр будет смещаться на юг. Это приведет к увеличению облачности в дневные часы, повысится вероятность локальных дождей и гроз небольшой интенсивности. Температура воздуха ожидается ночью +10…+15°, днем +19…+24°, в Перми ночью +12…+14° и днем до +23°. Есть вероятность локальных ливней и гроз в дневные часы.

В среду 29 июля днем под его влиянием антициклона по востоку края вероятны ливневые дожди и грозы. Остальная территория будет в теплой воздушной массе, минимальная температура ночью +10…+15° а дневной максимум +22…+25°. При этом возможны локальные дожди с грозами.

В четверг 30 июля в этот день на большей части края также вероятны ливневые дожди и грозы, а температура воздуха немного повысится и составит днем +22…+27°.

В пятницу 31 июля днем предварительно температура воздуха на юге края может составить днем +25…+27°, а по северу из-за дождей не выше +20°. Ночная температура повысится до +15…+18°.

В конце недели фронтальная зона над Уралом будет ориентирована уже с юго-запада на северо-восток, в Зауралье начнет поступать тропический воздух. Не исключен выход южного циклона на Урал с сильными дождями. Температуру воздуха прогнозировать пока сложно.