Коронавирус в Пермском крае, последние новости на 24 июля 2020: в регионе продлили режим самоизоляции

В пятницу, 24 июля, состоялось заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Перми и Пермском крае на котором решили продлить режим самоизоляции до 11 августа. Однако власти пошли на ряд послаблений и разрешили возобновить работу некоторых отраслей.

С 24 июля свою деятельность могут возобновить:

- фитнес-центры (без саун, бассейнов, бань);

- торговые центры без ограничения по площади (исключение: зоны фудкортов, аттракционов, игровых автоматов и кинотеатры);

- разрешается проведение всероссийских официальных спортивных мероприятий (без зрителей);

- продовольственные и непродовольственные ярмарки;

- турфирмы по предварительной записи;

- санатории при наличии лицензии на медицинскую деятельность откроются 27 июля;

- архивы без использования читальных залов.

Указ врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина уже опубликован. А это значит, что все послабления оперштаба по коронавирусу вступили в силу. Инфографика: краевой оперштаб

Также на заседании оперштаба глава Роспотребнадзора Прикамья Виталий Костарев заявил, что пермяки стали пренебрегать средствами индивидуальной защиты и приходят в места массового скопления людей без масок.

За минувшие сутки в Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 71 нового инфицированного – 28 мужчин, 36 женщин, 7 детей (3 мальчика и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

Инфографика: краевой оперштаб

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии и на утро 25 июля достигло 5354 человек.

Ежесуточный прирост больных составил 1,3%. Коэффициент распространения болезни на утро 25 июля составляет 0,8.