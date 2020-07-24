2020-07-24T15:31:00+03:00
Происшествия

«Умер через два дня». В Перми трое молодых людей жестоко избили мужчину, подумав, что он наркоман [видео]

Они несколько раз догоняли его, пока тот не остался лежать на земле без чувств
Анна МарковаВиктор Правдин
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33-летний мужчина умер в больнице, после того, как его избили трое молодых людей. Фото: кадр видео, предоставленный СКР по Пермскому краю.33-летний мужчина умер в больнице, после того, как его избили трое молодых людей. Фото: кадр видео, предоставленный СКР по Пермскому краю.
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Преступление произошло в субботу, 23 мая, в Свердловском районе города. Во дворе дома по улице Самаркандаская, 208 выпивали на свадьбе друзей трое молодых людей: 23, 28 и 33 лет. В какой-то момент самый молодой из компании увидел мужчину, который, как ему показалось, ищет наркотические «закладки». Словесная перепалка переросла в драку.

После этого, гость свадьбы вернулся к столу и позвал на подмогу своих знакомых, чтобы отомстить за удары от обидчика.

Молодые люди догнали мужчину и избили его, трое на одного. Мужчине снова удалось убежать от них, но пьяные и возбужденные молодчики не успокаивались, снова догнали и били до тех пор, пока жертва не осталась неподвижно лежать на земле, а сами вернулись к застолью.

Через несколько часов избитого мужчину в кустах увидели прохожие. Они вызвали ему «скорую помощь». Медики увезли его в больницу, но через несколько дней мужчина скончался от побоев.

- Удары наносили руками, ногами, а также деревянными досками, - рассказывают в СКР по Пермскому краю. - В настоящее время лица, совершившие преступление, задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Момент драки попал в объектив камеры видеонаблюдения. На них видно, как двое молодых людей догоняют мужчину, на нем уже нет футболки, на лице кровоподтеки. Потом драка перемещается, что происходило дальше известно со слов свидетелей, которые подтвердили, их причастность избиению.

Трое обвиняемых теперь ждут суда. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Убийство на Юбилейном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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