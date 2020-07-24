Это полезно знать

Увидеть самые красивые реки Пермского края можно во время сплавов. И организовать себе незабываемое речное путешествие вполне реально. Во время самостоятельного сплава вы не будете зависеть от жесткого расписания, предлагаемого турфирмой. Захотели - провели на берегу денек-другой, захотели - пропустили достопримечательность, возле которой скопились толпы туристов. К тому же самостоятельный сплав обойдется вам дешевле.

Взять напрокат все необходимое для путешествия по прикамским рекам можно в фирме «Адреналин». Здесь предлагают катамараны, рассчитанные на 2, 4, 6, 8 и 10 туристов, а также «таблетки» для катания за катером, водные лыжи, походный душ-туалет и разнообразное туристическое снаряжение: палатки, тенты, складные стулья и пенки, спальник и рюкзаки.

Куда обращаться

Единая справочная: тел.: 247-40-99, 8-902-64-71-277.

Пункты выдачи компании «Адреналин»:

ул. Седова, 6, тел. 234-34-28;

ул. Подлесная, 17, тел. 234-34-29;

ул. Подводников,13, тел. 234-34-27.