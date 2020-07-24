АПК Пермского края в период коронавируса : новые возможности и меры господдержки. Во все времена сельское хозяйство было и будет стратегической отраслью экономики.

Как чувствует себя сегодня агропромышленный комплекс Прикамья, какие меры поддержки нужны ему в первую очередь, обеспечена ли сегодня продовольственная безопасность региона?

Об этом поговорим сегодня, 24 июля, в 12:00 в ходе он – лайн конференции «Комсомольской правды» в Перми». Спикеры: министр сельского хозяйства Пермского края О.О.Бреднева, вице-президент Пермской ТПП Е.Е. Гилязова, генеральный директор агрофирмы «Труд» В.Ю. Юшков, генеральный директор мясоперерабатывающего завода «Ромашкино» С.Б. Захаров.