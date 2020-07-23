2020-07-23T18:33:18+03:00
Общество

«До чего дошел прогресс». Пермский предприниматель отправил на конференцию вместо себя робота-двойника

Первое, что сказал робот: «Привет, меня зовут Алекс. Алексей Южаков не смог сегодня прийти, поэтому я его подменяю»
Виктор Правдин
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Предприниматель Алексей Южаков. Фото: пресс-служба PromobotПредприниматель Алексей Южаков. Фото: пресс-служба Promobot
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В среду, 22 июля, предприниматель Алексей Южаков из-за занятости не смог выступить на конференции в технопарке Morion Digital, куда его пригласили рассказать о роли роботов в разработке игр, и отправил свою роботизированную копию — робота Алекса.

На онлайн-митапе GIC Talks: Game design робот выступил с темой: «Взаимное сотрудничество: как геймдев помогает робототехнике, а робототехника — геймдеву».

Роботизированный спикер начал со слов: «Привет, меня зовут Алекс. Алексей Южаков не смог сегодня прийти, поэтому я его подменяю». После 5-минутного выступления робот ответил на вопросы зрителей и других участников конференции.

- Это первый известный случай, когда спикера на мероприятии заменяет его роботизированная копия, - отметили представители Promobot .

Алекс — это антропоморфный робот модели Robo-C, которого компания Promobot разрабатывает с 2019 года. Робот копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», общаться и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Специалисты Promobot также использовали свою технологию создания искусственной кожи.

Промоботы трудятся в 37 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Фото: Борис Агеев

Промоботы трудятся в 37 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Фото: Борис Агеев

Председатель совета директоров компании Алексей Южаков «подарил» свою внешность концепту робота. Модель с внешностью Южакова уже работает преподавателем в Пермском медицинском университете — робот принимает экзамены у студентов, моделируя прием врача, где сам робот выступает в роли пациента. Специалисты университета подготовили несколько сценариев поведения робота — с подробным описанием жалоб, условиями, возрастом пациента, данными анализов и другими критериями. Будущий врач должен провести первичный опрос, поставить диагноз, назначить лечение или направить на дообследование и анализы. Робот реагирует на ключевые слова и действия студента, имитируя диалог пациента и врача.

В конце сеанса робот подводит итоги приема. Дроид анализирует последовательность вопросов будущего врача согласно клиническим рекомендациям и оценивает, насколько точно поставлен диагноз и назначено лечение. Также робот сохраняет каждое действие и вопрос пользователя — студенты всегда могут провести работу над ошибками исправить их в будущем. Полученные результаты и история приема отправляются преподавателю, который изучает действия студента, принимает решение о выставлении оценки или задает дополнительные вопросы студенту.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 37 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Видео: Технопарк Morion Digital.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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