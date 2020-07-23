В Пермском крае строительство новых школ и детских садов находится на еженедельном контроле

В Пермском крае идет активное строительство школ и детских дошкольных учреждений. Уже в этом году регион может совершить настоящий прорыв в этом вопросе: часть новых объектов для маленьких жителей Прикамья планируется сдать в эксплуатацию уже к 1 сентября, часть - в конце календарного года и в январе 2021-го.

Нацпроекты помогают улучшать жизнь людей в Пермском крае

Важный вопрос строительства школ и детских садов в регионе обсуждался на заседании Координационного совета по реализации национальных проектов Пермского края. В его состав вошли не только должностные лица из правительства Пермского края, но и общественные контролеры: уполномоченные по правам человека и детей в Пермском крае, участники ОНФ и представители других общественных организаций.

- Ключевое значение для нас имеет, чтобы национальные проекты позволили кардинально и качественно улучшить жизнь Пермского края, - акцентировал глава региона Дмитрий Махонин. - В этом году на их реализацию предусмотрено порядка 16,5 млрд руб. Суммы выделены серьезные, и перед нами стоит задача не просто освоить выделенные средства, а сделать так, чтобы каждый рубль был потрачен на пользу жителей Пермского края.

Сейчас в регионе развернуты не только большие стройки, но и проводятся мероприятия в социальной сфере.

Скоро в этот детский сад смогут пойти детишки из микрорайона ПарковыйФото: Василий Вахрин

По нацпроекту «Демография» 15 тысяч семей из Пермского края получили ежемесячные выплаты за рождение или усыновление первенца. Общая сумма выплат составила 917 млн рублей.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено свыше 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья. А это значит, что 880 семей переехали в комфортное и безопасное жилье.

По нацпроекту «Здоровье» в Пермском крае было установлено три фельдшерско-акушерских пункта: в Кишертском районе, Оханском городском округе и в Пермском районе. И реализация всех этих проектов будет продолжаться.

Долгострои нужно достраивать

- При строительстве школ и детских садов у нас есть как успехи, так и сложности, - отметил Дмитрий Махонин. - Приведу два примера: удачный - это строительство детского сада на 240 мест в городе Лысьве. Строительство уже находится в завершающей стадии, и к 1 сентября детишки смогут пойти в свой новый детский сад. И не удачный - в Очере.

Объект в Лысьве был построен за новым лицеем, и предполагается, что со сдачей нового детского сада здесь будет создан целый образовательный кластер для детей от полутора до 18 лет. В дошкольном учреждении будет 12 групп, а к моменту его сдачи территория детского сада будет благоустроена: появятся беседки, игровые зоны и малые архитектурные формы.

Неудачный пример - это строительство детского садика на 150 мест в Очере. Возводится он уже около шести лет, и местные жители перестают верить в то, что он когда-нибудь будет сдан в эксплуатацию. Много вопросов было к качеству проектирования этого дошкольного учреждения, в том числе и вентиляции, что отодвигает срок сдачи объекта в эксплуатацию.

Идет строительство пристроя на 400 учащихся к школе № 93Фото: Василий Вахрин

- Перед Министерством строительства стоит концептуальная задача: сдать этот социальный объект в течение полугода, - поставил задачу глава региона.

- Этот долгострой, действительно, возводится с 2014 года, в этом году муниципалитет изыскал средства на выполнение проектных работ на обследование здания и уже выполнил их, - доложил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. - В августе планируется объявить конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. Ситуация находится на контроле.

Самое активное строительство - в краевом центре

В рамках реализации трех национальных проектов «Образование», «Демография» и «Жилье и городская среда» в крае строятся три школы и девять детских садов. Нацпроекты реализуются в шести муниципальных образованиях. После того как все объекты будут введены в эксплуатацию, количество мест в дошкольных учреждениях региона увеличится на 2250! А ввод трех новых школ позволит увеличить количество дополнительных мест для учеников на 2724!

Основной объем строительства приходится на краевую столицу. Здесь возводятся две школы и четыре детских садика. В декабре 2020 года планируется ввести в строй детский садик на улице Желябова, 16б и Евгения Пермяка, 8. А в январе 2021 года будут сданы в эксплуатацию дошкольные учреждения на улице Плеханова, 63 и Байкальской, 26.

Какие объекты будут введены в эксплуатацию в 2020 году в крае? Это четыре детских сада: в Кондратово, Юрле, Лысьве и Очере. Самая большая степень готовности нового детского сада в Лысьве. В августе здесь планируется получить заключение о соответствии от Государственного строительного надзора, и уже нет никаких сомнений, что в сентябре детишки, живущие поблизости, смогут пойти в свой новый второй дом.

Что касается строительства школ, возводимых в рамках нацпроектов, то в этом году планируется достроить большую школу в Березниках на 1224 места. В новом здании 51 учебный кабинет, комплекс лабораторий по химии, физике и биологии, большой актовый зал, спортивный блок с двумя бассейнами и столовая на 560 мест. На территории находятся физкультурно-спортивная зона, зона отдыха и учебно-опытная зона. Доступ в нее будет открыт и для маломобильных групп населения.

В 2021 году откроет свои двери для учеников пермская школа №93 (здесь возводится пристрой на 400 учащихся. - Ред.), а в 2022 году - четырехэтажная школа на улице Юнг Прикамья. Она будет рассчитана на 1100 мест.

- Планируется, что до конца декабря весь объем федерального бюджета, запланированный на 2020 год, будет исполнен, - сказал Андрей Колмогоров. - Те муниципалитеты, которые не могут обеспечить полный контроль, заключили соглашение с Управлением капитального строительства, еженедельно специалисты УКСа выезжают на объект и контролируют ход выполнения работ.

Врио губернатора Пермского края призвал Минстрой не игнорировать реализацию краевой адресной инвестиционной программы (АИП).

- Это важный стратегический документ, который пока исполняется ненадлежащим образом, - отметил Дмитрий Махонин. - По итогам 2019 года процент исполнения адресной инвестиционной программы составлял позорные 27% - даже трети не исполнили. Ситуацию надо исправлять! Задача - за 2020 - 2021 годы довести показатель исполнения программы до 100%. Несмотря на проблемы, мы имеем все шансы, чтобы сделать прорыв в обеспечении наших детей дошкольными и школьными учреждениями, только для этого нужно качественно работать!

КСТАТИ

По данным Минобра Пермского края, до 2025 года планируется открыть еще 10 детских садов на 1793 места и 31 школу на 17 801 место.

Кроме того, в октябре этого года в Перми начнет работу образовательный центр «Академия первых», основная цель которого - поддержка и развитие одаренных детей. Временно центр будет размещаться на площадке пермской школы, где ребята со всего Пермского края смогут заниматься по 3 основным направлениям: наука, искусство и спорт.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В 2020 году на поставку уникального оборудования из федерального бюджета выделено 336 млн рублей.

В «Академии первых» будут установлены комплексы оборудования по естествознанию, для изучения основ прикладной космонавтики, робототехники и интеллектуальных систем управления, комплекты для производства мини-спутников. Кроме того, планируется оборудовать гончарные мастерские, классы мультимедиа и изучения виртуальной реальности и другое.

В 2022 году здание планируется разместить на территории комплекса Пермского национального исследовательского политехнического университета. На сегодняшний день региональный Минстрой проектирует Центр с кампусом и необходимой инфраструктурой.

Благодаря непрерывному нахождению в центре «Академия первых» у детей появится возможность погрузиться непосредственно в выбранную специальность и продемонстрировать свои достижения в профессиональном сообществе.