2020-07-23T13:10:03+03:00
Общество

Погода в Перми в конце июля 2020: фееричные грозы обошли Пермь стороной

В выходные будем наслаждаться июльским теплом
Андрей МАТЛИН
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Лето продолжается.Лето продолжается.Фото: Василий Вахрин
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В начале этой недели синоптики опасались, что на территорию Прикамья выйдет влажный циклон, тогда в выходные Пермь залило бы дождем, и город вновь содрогался бы от фееричных гроз. Но этого не случилось, и метеорологи срочно поменяли в своих иллюстрированных прогнозах «множество капелек» на «солнышко». Так что лето продолжается.

- Действительно, погода подарит нам вполне комфортные выходные, - подтверждает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Мы наконец-то отдохнем от крайностей: в ближайшие дни не ожидается ни аномального зноя, ни похолоданий. Развитие погодных событий пошло по благоприятному для жителей нашего региона сценарию, и конец июля обещает быть почти идеальным с точки зрения нормы, без каких-либо отклонений в ту или другую сторону. День за днем прояснения на небе будут все чаще. Правда, в начале следующей недели они могут чередоваться с дождями, но осадки будут кратковременными и незначительными.

По прогнозам синоптика, днем в Перми в пятницу, субботу и воскресенье будет от 21 до 24 градусов. По ночам - от 12 до 15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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