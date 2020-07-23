В Перми поймали змею из Владивостока

В Перми днем, на улице Братьев Вагановых пермячка едва не лишила чувств, увидев, как во дворе дома по траве ползет черно-желтая змея, длинная, извивается. Женщина тут же позвонила 112.

- Приезжайте скорее, у нас тут змея, а рядом площадка и детская больница, - рассказала она диспетчеру.

На вызов приехала Городская служба спасения. Женщина дождалась спасателей и показала, куда она уползла.

- Спасатели осторожно подошли к змее и набросили на нее петлю, а потом посадили в мешок, - рассказали нам в Городской службе спасения. - Это оказался амурский полоз, змея не опасная, не ядовитая. В наших краях она точно не водится, предполагаем, что полоз мог сбежать из квартиры, или приехал к нам в фурах с овощами и фруктами.

Змею отвезли в частный террариум на улице Льва Шатрова, 34.

- Амурского полоза нам привези спасатели, в длину чуть больше метра, - рассказал герпетолог Олег Рицков. - Будет теперь у нас жить. Не редки случаи, когда спасатели привозят нам ужей, но такая змея впервые. Не водится она у нас, для Владивостока да - обычное явление, но для Прикамья нет. Она не опасная, сродни нашему ужу.

Змея для человека не опасна. Фото: Олег Рицков.

СПРАВКА «КП»

Амурский полоз - вид змей семейства ужеобразных. Одна из самых крупных змей России. Взрослые змеи вырастают до 2 метров. Ведет дневной образ жизни. Полозы питаются мышами, мелкими крысами, птицами и птенцами, птичьими яйцами, лягушками.

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