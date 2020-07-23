2020-07-23T11:47:54+03:00
Общество

Как стать донором костного мозга

Об этом на площадке «Комсомольской правды» поговорим с Ярославом Богдановским и донором костного мозга Любовью Белозеровой
Виктор Правдин
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Любовь работает координатором донорских акций в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи ПеревощиковаЛюбовь работает координатором донорских акций в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи ПеревощиковаФото: Василий Вахрин
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Спикер – Любовь Белозерова, одна из первых в Петербурге доноров костного мозга. Сейчас спасенный ею мужчина жив и здоров, а сама Любовь работает координатором донорских акций в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Как стать донором костного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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