Как стать донором костного мозга
Об этом на площадке «Комсомольской правды» поговорим с Ярославом Богдановским и донором костного мозга Любовью Белозеровой
Любовь работает координатором донорских акций в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи ПеревощиковаФото: Василий Вахрин
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Спикер – Любовь Белозерова, одна из первых в Петербурге доноров костного мозга. Сейчас спасенный ею мужчина жив и здоров, а сама Любовь работает координатором донорских акций в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
Как стать донором костного мозга.
ИСТОЧНИК KP.RU