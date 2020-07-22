2020-07-22T14:45:41+03:00
Общество

«Проблема – соцсети – решение». В Прикамье муниципалитеты взаимодействуют с жителями в онлайн-режиме

Такой формат позволяет оперативно решать различные проблемы
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Еще в феврале этого года врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин предложил главам муниципалитетов выстроить систему онлайн-взаимодействия с жителями поселений Прикамья. При этом глава Прикамья предложил обратить особое внимание на использование такого формата обратной связи в тех муниципальных образованиях, где люди чаще всего жаловались на плохие дороги, несвоевременную уборку мусора, отсутствие тротуаров и другие проблемы, которые напрямую влияют на представление граждан о комфортности проживания в родном городе, поселке или селе.

Идея заключалась в том, чтобы власть как можно более оперативно реагировала на критику, прозвучавшую в социальных сетях, решала важные для людей проблемы и своевременно отчитывалась об этом.

Формат «Проблема – соцсети – решение» оказался весьма востребованным.

Людям не нужно больше обращаться лично в различные приемные, писать заявления, а потом долго дожидаться ответа. Чтобы прибрали двор у твоего дома, почистили дорогу, убрали мусор достаточно описать неполадки и бытовые недочеты в социальных сетях. И проблема будет решена. Точно также граждане могут оперативно получить официальную информацию на интересующие их вопросы. Вот только несколько примеров.

Детские школы искусств, спортплощадки, дороги

С помощью соцсетей можно вести диалог с властью и оперативно получать ответы про развитие территории.

Так, например, жительница Пермского района, увидев информацию про строительство детской школы искусств в Юго-Камске, поинтересовалась, когда будет закончено строительство.

И незамедлительно получила ответ от местных властей. Ей ответили, что в Пермском районе будут построены сразу две школы искусств – в Юго-Камске и Усть-Качке, и что Юго-Камскую школу построят уже к концу этого года, а откроется она в следующем году.

-

-

Жительница поселка Ныроб, увидев в соцсетях сообщение, что идет капитальный ремонт стадиона в Чердыни, поинтересовалась, а запланирован ли ремонт стадиона в Ныробе? И уже буквально через полтора часа получила ответ на свой вопрос. Ей сообщили, что устройство универсальной спортивной площадки в Ныробе запланировано на 2022 год.

-

-

Житель поселка Пожва, увидев в соцсетях информацию о ремонте дорог в селе Юсьва, поинтересовался, когда будут ремонтировать улицу Первомайская в его родном поселке. И уже через 20 минут получил ответ, что ремонтировать эту улицу будут уже в этом году.

-

-

Новая печь для ветерана

Жители края сообщают о своих проблемах не только в различных группах в соцсетях, но также обращаются напрямую к главе Пермского края Дмитрию Махонину на его странице в Инстаграм. Так, внук ветерана Великой Отечественной войны попросил помочь с ремонтом дома своей бабушки, в частности, отремонтировать ей печь. И в результате, ремонт был сделан. В доме ветерана провели новую электропроводку и поставили надежную печь.

-

-

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Лестница ушла из-под ног». На крупном предприятии в Пермском крае насмерть разбился рабочий
В Перми отремонтировали Кировский и Мотовилихинский отделы ЗАГС
В Прикамье на Каме подросток упал с гидроцикла и захлебнулся
«Откачали с помощью кислородного аппарата». В Прикамье пожарные спасли попавшую в ДТП женщину
Пермяк выиграл марафон на 100 км по пересеченной местности
Пермь приняла участие в акции «Мир без слез» банка ВТБ
«Любимый мой, утром, вечером и темной ночью думаю о тебе и жду». Мама пропавшего пермяка записала обращение к сыну
В Перми РЭО ГИБДД будет работать в порядке «живой» очереди
Как пермякам получить помощь на покупку школьных товаров
Цеху погрузки продукции филиала «Азот» исполнилось 10 лет
В Пермском крае 69 новых случаев коронавирусной инфекции
В Прикамье власти помогут достроить долгострой на улице Толмачева, 15 в Перми
В Перми у ребенка в стиральной машине застряла нога
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 46 пациентов
В Пермском крае водитель погиб под своим трактором
В Пермском крае на производстве взорвался котел, три человека в больнице
В Перми восстановят долгострой на улице Толмачева
Погода в Пермском крае на сегодня, 22 июля: небольшие дожди и тепло
В Пермском крае пройдет прямая линия по проблемам выплат на детей
«Подслушано Мотовилиха», «Подслушано Парковый»: в соцсетях появились сообщества по районам Перми
В Пермском крае завершены поиски пропавшей женщины