«Проблема – соцсети – решение». В Прикамье муниципалитеты взаимодействуют с жителями в онлайн-режиме

Еще в феврале этого года врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин предложил главам муниципалитетов выстроить систему онлайн-взаимодействия с жителями поселений Прикамья. При этом глава Прикамья предложил обратить особое внимание на использование такого формата обратной связи в тех муниципальных образованиях, где люди чаще всего жаловались на плохие дороги, несвоевременную уборку мусора, отсутствие тротуаров и другие проблемы, которые напрямую влияют на представление граждан о комфортности проживания в родном городе, поселке или селе.

Идея заключалась в том, чтобы власть как можно более оперативно реагировала на критику, прозвучавшую в социальных сетях, решала важные для людей проблемы и своевременно отчитывалась об этом.

Формат «Проблема – соцсети – решение» оказался весьма востребованным.

Людям не нужно больше обращаться лично в различные приемные, писать заявления, а потом долго дожидаться ответа. Чтобы прибрали двор у твоего дома, почистили дорогу, убрали мусор достаточно описать неполадки и бытовые недочеты в социальных сетях. И проблема будет решена. Точно также граждане могут оперативно получить официальную информацию на интересующие их вопросы. Вот только несколько примеров.

Детские школы искусств, спортплощадки, дороги

С помощью соцсетей можно вести диалог с властью и оперативно получать ответы про развитие территории.

Так, например, жительница Пермского района, увидев информацию про строительство детской школы искусств в Юго-Камске, поинтересовалась, когда будет закончено строительство.

И незамедлительно получила ответ от местных властей. Ей ответили, что в Пермском районе будут построены сразу две школы искусств – в Юго-Камске и Усть-Качке, и что Юго-Камскую школу построят уже к концу этого года, а откроется она в следующем году.

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Жительница поселка Ныроб, увидев в соцсетях сообщение, что идет капитальный ремонт стадиона в Чердыни, поинтересовалась, а запланирован ли ремонт стадиона в Ныробе? И уже буквально через полтора часа получила ответ на свой вопрос. Ей сообщили, что устройство универсальной спортивной площадки в Ныробе запланировано на 2022 год.

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Житель поселка Пожва, увидев в соцсетях информацию о ремонте дорог в селе Юсьва, поинтересовался, когда будут ремонтировать улицу Первомайская в его родном поселке. И уже через 20 минут получил ответ, что ремонтировать эту улицу будут уже в этом году.

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Новая печь для ветерана

Жители края сообщают о своих проблемах не только в различных группах в соцсетях, но также обращаются напрямую к главе Пермского края Дмитрию Махонину на его странице в Инстаграм. Так, внук ветерана Великой Отечественной войны попросил помочь с ремонтом дома своей бабушки, в частности, отремонтировать ей печь. И в результате, ремонт был сделан. В доме ветерана провели новую электропроводку и поставили надежную печь.