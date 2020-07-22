2020-07-22T14:45:41+03:00
Общество

Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова считает, что маски и перчатки придется носить, как минимум, до конца года

Для их отмены должна сформироваться иммунная прослойка
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Василий Вахрин
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В эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми» (96,6 FM) речь шла о новом губернаторском указе, который конкретизирует, где нужно обязательно носить маски и перчатки. На вопросы отвечала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

- А вообще, как долго нам придется их носить? – прозвучал вопрос.

- Пользуясь официальными источниками, медицинскими, в том числе, могу сказать, что, скорей всего, мы будем ходить в масках и перчатках, как минимум, до конца года, - ответила Оксана Мелехова. - Напомню, что грядет осенний сезон эпидзаболеваемости. При эпидемиях ОРВИ и гриппа мы всегда рекомендовали носить маски.

Так что маски и перчатки пока прочно вошли в нашу жизнь. Как надолго, сложно сейчас сказать. Мы сейчас находимся в России в стадии активной выработки иммунитета и разработки вакцины. Формируется иммунная прослойка. Часть людей переболеют. Человеческий организм впервые встретился с этим вирусом.

Так же было, когда многие годы назад грипп только появился, тогда тоже заболеваемость была высокой. И пока многие не переболели, она не пошла на спад. Напомню, что государство разрабатывает вакцину. Мы ее очень ждем и надеемся, что она нам поможет сохранить здоровье и сформировать искусственный иммунитет более быстрыми темпами.

Мы наблюдаем сейчас уменьшение коечного фонда, научились лечить заболевания коронавирсуом, диагностировать их. Мы работаем уже в абсолютно стандартном режиме для коронавирусной инфекции и постепенно расширяем плановые приемы и консультации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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