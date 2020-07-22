Как избавиться от лишнего веса и укрепить здоровье с помощь тренажера Yamaguchi

Многие из нас, посидев дома в самоизоляции, с грустью оглядывают слегка расплывшуюся фигуру и подсчитывают набранные килограммы. А фитнес-клубы, где можно было бы сжечь лишний жирок, до сих пор остаются закрытыми. Но привести себя в форму можно и дома. Достаточно собрать домашний фитнес-зал.

Бегом за фигурой

Пробежки по улицам - сейчас не лучшее занятие. Бегать с маской на лице затруднительно, а без нее - опасно. Зато можно начать утро на беговой дорожке, установленной у себя в квартире.

Почему так важно тренироваться именно по утрам?

Занятия на голодный желудок способствуют ускорению обмена веществ, за счет этого запускается мощный процесс жиросжигания.

Но беговые дорожки не зря относятся к классу кардиотренажеров. Благодаря спортивной ходьбе или бегу можно не только избавиться от лишнего веса и поддержать тело в форме, но и укрепить сердце, улучшить работу пищеварения, дыхательной системы. Физические нагрузки повышают защитные силы организма, оказывают закаливающее воздействие и помогают противостоять большинству вирусных заболеваний. Во время пробежки ускоряется лимфоток, за счет этого из организма выводятся шлаки и токсины, клетки получают больше питания.

Занятия спортом улучшают работу всех систем организма, усиливают выносливость и дарят хорошее настроение. Фото: Yamaguchi

Компактные беговые дорожки Yamaguchi занимают мало места в доме, их легко убрать под диван или кровать. И это не все преимущества. Дорожки оснащены системой амортизации и буквально смягчают разрушительный «удар» на суставы при беге или быстрой ходьбе. За счет этого нагрузка на колени и поясничный отдел позвоночника существенно снижается. Поэтому домашние тренировки становятся безопасными и комфортными.

Пресс - как железо!

Утром хочется подольше поспать, а не тратить целый час на разминку? Что ж, есть вариант. 15-минутная тренировка на виброплатформе Yamaguchi VibroPlate заменяет час упорных занятий в зале. На ней можно выполнять простые упражнения и при этом достигать максимального результата без особых усилий. Работа тренажера основана на вибрации и способности мышц к быстрому сокращению и расслаблению до пятидесяти раз в секунду. Виброплатформа подходит для проработки разных групп мышц: брюшного пресса, верхней части тела, бедер и ягодиц.

Для тех, кто хочет усилить эффект, рекомендуем присмотреться к миостимуляторам для пресса Yamaguchi ABS Trainer Mio и ABS MIO. Они помогут обрести совершенные контуры тела и сбросить лишний вес.

Для правильной тренировки нужно чередовать кардио и силовые занятия. Можно заниматься с помощью гантелей и штанг, но есть и более простое решение - приобрести компактные эластичные ленты Yamaguchi. С ними легко и просто поддерживать тело в совершенной форме. Тренировки с лентами заменяют упражнения со спортивными снарядами.

Для закрепления результата включайте в домашний фитнес растяжку. Она поможет быстрее восстановиться после интенсивных тренировок и избежать травм. Йога, пилатес, танцевальная разминка - всем этим можно заниматься дома. Для качественной растяжки вам понадобятся спортивные валики и мячи Yamaguchi.

Занятия спортом улучшают работу всех систем организма, усиливают выносливость и дарят хорошее настроение. Карантин пройдет, а домашний фитнес-зал останется. А это значит, что в нем сможет заниматься спортом вся семья в любое удобное время.

Фото: Yamaguchi

Где приобрести?

Фирменные магазины Yamaguchi и US Medica по адресам: ул.Революции, 13 ТРК «Семья», 2-я очередь, 3-й этаж., ул.Куйбышева,16, ТРК «Колизей Синема», 3-й этаж, г.Березники, ул. Пятилетки, 150, ТЦ «ОранжМолл», цоколь. Так же необходимое вы можете заказать онлайн на сайте.

Телефон: +7 (342) 255-44-95.