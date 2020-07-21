В Пермском крае инвалида второй группы лишили единственного жилья

- Ваша пенсия превышает прожиточный минимум, лет за 15-20 вы сможете накопить на квартиру, - передает слова сотрудников администрации Нытвы Любовь Кондратьева.

У 40-летней Любови из поселка Новоильинский Нытвенского округа непростая судьба: с детства она инвалид второй группы по ДЦП. В 8 лет попала в дом-интернат. После поступила в местный техникум для инвалидов, где выучилась на портного. А потом уехала в Пермь - захотела освоить еще одну специальность и попробовать пожить в обществе физически здоровых людей.

- В Перми я выучилась на художника-оформителя, - рассказывает Любовь. - Вернулась в родной поселок. Жила вместе с матерью, но отношения у нас не заладились. Я ушла жить к знакомой. Позже она умерла. Я пришла в администрацию поселка и попросила у них жилье.

Любови по договору найма предоставили квартиру. Она платила только за коммунальные платежи и ежегодно продлевала договор. Все эти годы за свои деньги женщина обустраивала жилье: клеила обои, чинила крышу и даже провела родниковую воду и построила баню рядом с домом. Но когда в 2019 году она в очередной раз пришла в администрацию поселка продлевать договор, ей сказали, что сейчас этим вопросом занимается администрация Нытвенского городского округа, куда и перенаправили ее договор.

Позже в администрации решили продлить договор найма до 31 декабря 2020 года. Фото: Тимофей Гладков

- Там ответили, что моя пенсия превышает прожиточный минимум, и что я в состоянии накопить себе на квартиру. Я была шокирована таким заявлением, - рассказывает Любовь. - Обратилась к юристам, и мы подали иск в суд. После этого со мной связались сотрудники администрации и согласились продлить договор найма, я его подписала, но, думаю, что они это сделали только из-за того, что дело придали огласке.

В пресс-службе администрации Нытвенского округа сообщили, что накануне при главе городского округа состоялось заседание на котором поднимали вопрос выселения Любовь Кондратьевой из муниципальной квартиры.

- В 2013 году Кондратьева обратилась в администрацию Новоильинского городского поселения за помощью в предоставлении жилья.По законодательству, она не могла быть признана «малоимущей», поэтому не подпадала под категорию «нуждающейся в жилом помещении», имеющей право на предоставление жилья вне очереди. Однако администрация Новоильинского городского поселения, оценив исключительную ситуацию Кондратьевой предоставила ей по договору найма квартиру, и с 2013 по 2019 год Любовь Анатольевна в ней проживала.

Женщина обратилась к юристам и подала иск в суд. Фото: Тимофей Гладков

В администрации пояснили, что с 1 января 2020 года полномочия по оформлению договоров соцнайма определены за Управлением ЖКХ, благоустройства и транспорта.

- На заседании комиссии принято решение о продлении аренды муниципальной квартиры в срок до 31 декабря 2020 года. Тем временем, будет решаться вопрос о признании гр. Кондратьевой «нуждающейся в жилом помещении, - заключили в Нытвенской администрации.

- Пока я в квартиру не вернусь, - говорит Любовь. - Я все уже оттуда вывезла. Забрала домашних животных, мебель, сняла железные листы с крыши. Переехали на съемную квартиру. Буду ждать решения суда. Хочу, чтобы меня признали нуждающейся в жилье, тогда я заеду обратно и как и раньше буду платить за коммуналку и спокойно жить.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщили, что ознакомятся с деталями произошедшего и приложат максимум усилий в защиту прав женщины.