2020-07-22T10:43:07+03:00
Общество

Дни принципиально нового SKODA RAPID в Прага Моторс

Новинку покажут в дилерском центре «Прага Моторс»
Виктор Правдин
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Гости презентации узнают все подробности об автомобиле и смогут прокатиться на нем. Фото: «Прага Моторс»Гости презентации узнают все подробности об автомобиле и смогут прокатиться на нем. Фото: «Прага Моторс»
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С 23 по 31 июля в дилерском центре Прага Моторс состоится презентация принципиально нового SKODA RAPID.Познакомиться с автомобилем можно будет только при соблюдении мер защиты – по предварительной записи на индивидуальный тест-драйв.

Еще в мае, на онлайн-презентации нового автомобиля стало известно, что SKODA RAPID доступен в трех комплектациях: Entry, Activeи Ambition. Стартовая цена для версии Entry1,6 MPI с пятиступенчатой механической коробкой передач составит 792 000 рублей. Стоимость автомобиля в максимальной комплектации версииAmbition1,4 TSI с семиступенчатой коробкой передач DSG – 1 074 000 рублей.

Стать обладателем принципиально нового SKODA RAPID стало еще проще с кредитной ставкой 0,1%.

Изображение: «Прага Моторс»

Изображение: «Прага Моторс»

Более подробно обо всех технических характеристиках на презентации расскажет руководитель отдела продаж «Прага Моторс». Гости смогут оценить дизайн и просторный салон автомобиля на индивидуальном тест-драйве, принять участие в котором может только один гость (или члены одной семьи).

Официальный дилер SKODA в «Прага Моторс», адрес: Шоссе Космонавтов, 361;

- praga-motors.ru

- instagram.com/skodaperm

- vk.com/skoda_perm

ИСТОЧНИК KP.RU

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