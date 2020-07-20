Конец июля в Прикамье будет теплым и дождливым

- Погода резко изменилась, но эти изменения не вызывают тревоги - от жары тоже надо отдыхать, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Тем более что по температуре предстоящая неделя за рамки нормы не выйдет. Ночью будет около 15 градусов, днем от 20 до 25.

Что касается осадков, тут, как объясняет метеоролог, возможны разные сценарии:

- В любой день недели могут быть дожди и грозы. Только во вторник во второй половине дня ожидаются прояснения без осадков. В среду пройдут небольшие ливни с грозами. Во второй половине недели к нам может прийти циклон с Южного Урала. Если это случится, он задержится у нас с четверга до субботы и принесет уже очень сильные дожди и грозы. Хотелось бы верить, что они будут не такими фееричными, как в минувшее воскресенье. При этом варианте возможно похолодание: днем будет не выше 20 градусов. В воскресенье воздух может прогреться чуть больше за счет прояснений.

Ждать ли нам второго пришествия экстремальной жары? Или, наоборот, арктических вторжений?

- До конца июля они не прогнозируются, - считает Павел Смирнов.

- А если загадывать еще дальше? Каким будет август?

- Август как летний месяц я бы со счетов не сбрасывал. Например, в 2016 году он стал самым жарким месяцем года, тогда столбик термометра поднимался выше 30 градусов. Пока этим летом наблюдается такая зависимость: первая половина месяца теплая, вторая - прохладней. Проявится ли она в последний месяц лета - посмотрим.