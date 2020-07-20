Коронавирус в Перми, последние новости на 21 июля: за сутки в Прикамье умерли еще 4 человека

Как сообщили в краевом оперативном штабе по противодействию коронавирусу, в Пермском крае выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19: 39 человек проходят лечение в больницах, 48 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5069. Ежесуточный прирост больных составил 1,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,2 (на 19 июля – 1,32). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

- Из 87 новых инфицированных – 30 мужчин, 49 женщин, 8 детей (5 мальчиков и 3 девочки), - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 29 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.

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За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. Также, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 113 летальных исходов от COVID-19. Еще 80 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Инфографика: Яндекс.

Новые заболевшие проживают в 17 территориях. Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (63), еще 4 – в Березниках, по 2 заболевших выявлено в Губахе, Добрянке, Соликамске, Чернушке и Октябрьском городском округе, еще по 1 – в Бардымском районе, Гайнах, Кудымкаре, Чайковском, Карагае, Краснокамске, Чайковском, Кочевском округе и Уинском городском округе.

При этом в Кочевском муниципальном округе до сегодняшнего дня был выявлен лишь 1 заболевший, который успел выздороветь. В общей сложности в Пермском крае выявлено 5069 случаев заболевания COVID-19. «Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.