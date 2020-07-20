2020-07-20T14:44:36+03:00
Общество

Аномальной жары в Прикамье вирус не испугался

Почему в регионе растет число заболевших коронавирусом?
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Статистика по заболевшим коронавирусной инфекцией настораживает, ежедневно в регионе фиксируют от 80 до 90 новых случаев. Тем не менее, многие пермяки махнули рукой на меры безопасности – не носят маски даже в транспорте и закрытых помещениях, посещают забитые народом пляжи, собираются большими компаниями, путешествуют.

О том, как будет развиваться ситуация дальше, в прямом эфире Радио «КП - Пермь» (96,6 FM) рассказал заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин:

- За прошедшую неделю, действительно, отмечается рост по количеству заболевших – рост, подчеркну, ожидаемый, не взрывной, а плавный. В итоге мы подошли к отметке в 5 тысяч случаев подтвержденных диагнозов с начала пандемии. Почти треть заболевших – около 30 процентов – составляют люди старше 65 лет.

Сейчас специалисты уже не могут определить источник заражения, как это было на первых порах. Это говорит о том, что вирус активно распространяется, в том числе, среди людей, которые не знакомы друг с другом, хотя по-прежнему появляются и семейные очаги.

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Конечно, приводит к увеличению числа выявленных заболеваний и то, что у нас в регионе на достаточно высоком уровне проводятся диагностические мероприятия. Помимо лаборатории центра эпидемиологии и гигиены Роспотребнадзора тесты в Пермском крае делают сейчас еще 4 лаборатории, открытые на базе государственных медучреждений. Но поскольку мы задали себе довольно высокую планку, то мы дополнительно заключили договор с лабораторией медучреждения в Кировской области, которая нам помогает обследовать медицинских работников. С начала выявления коронавирусной инфекции в нашем регионе обследовано уже почти 260 тысяч человек.

Наблюдения показали, что жара и ультрафиолетовые лучи никак не повлияли на активность COVID-19, и что вирус распространяется и при жаркой погоде. Так что все меры гигиены нужно соблюдать при любой погоде.

Выбор остается за самим человеком

- Предыдущие вспышки были обусловлены групповой заболеваемостью в медицинских организациях, - объясняет рост числа заболеваний коронавирусом заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. – Сейчас этого нет. Всплеск обусловлен теми послаблениями, которые были сделаны для пермяков. На второй этап мы еще не перешли, у нас нет для этого оснований. Но целый ряд послаблений по режиму мы получили. Ждать, что они не дадут активизации заболеваемости, мы не можем. Но и страшного ничего не происходит. Любые послабления в Европе тоже сопровождаются незначительным ростом заболеваемости.

По мнению Ирины Фельдблюм, сидеть постоянно взаперти – тоже не правильно. Вирус циркулирует, он с нами, и мы должны научиться жить вместе с ним. Причем, жить так, чтобы мы могли и в летнем кафе посидеть, и на улице погулять.

Но важно помнить, что профилактика коронавируса сейчас зависит от каждого из нас. Власти и минздрав делают все возможное, чтобы уберечь нас от массового распространения инфекции, а у каждого человека остается право выбора, чтобы не заболеть: продолжать соблюдать дистанцию, обрабатывать руки санитайзером и носить маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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