На пермском рынке грибы продают 1500 за кучку, а ягоды привозят из Сербии

В разгар сезона прилавки пермских рынков заставлены ароматными ягодами, лесными и садовыми. Продавцы признаются, что урожай в этом году хороший, ягод много, они сладкие, вкусные, набрались солнышка. Корреспондент «КП» прошлась по рынкам в Перми и узнала цены на летние лакомства.

На Центральном рынке продают ежемалину и голубику из Сербии

На главном рынке в Перми в 9 утра торговля кипит. От разнообразия и количества свежих ягод и овощей - глаза разбегаются. А запах, какой от этой вкусноты, неописуемый: душистая малина, клубника, смородина, а с другого прилавка доносятся нотки базилика, укропа, мяты. Чуть дальше стоят ведерки с вишней и морошкой. Продавцы говорят, на рынок за свежими продуктами лучше приходить до часа дня, тогда ягоды вы получите крепкими.

Голубика из Сербии, ежевика из Молдавии.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

- А это что за ягода? - спрашиваю я у продавца.

- Ежемалина. Это гибрид малины и ежевики. Черно-фиолетового цвета, блестящие, с беловатым налетом между костянками, сладкие с привкусом и ароматом, напоминающим ежевику, продаем 400 рублей за литровое ведерко.

Рядом у продавца в стаканчиках отборнейшие ягоды голубики и ежевики, выглядят, словно ненастоящие.

На Центральном рынке продается ежемалина.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

- Откуда у вас такие ягоды красивые?

- Ежевика из Молдавии, а голубика из Сербии, 600 рублей за литр - рассказывает продавец.

- Как вам ее в таком идеальном состоянии привозят?

- В рефрижераторах, они в маленьких контейнерах пластиковых их везут, в несколько рядов всего, ягодка к ягодке, поэтому так хорошо сохраняются, а мы уже в пластмассовые ведерки перекладываем, - рассказала секрет продавец.

- Берите землянику, уже последние ягоды, время ее уже подходит к концу, 500 рублей за литровое ведерко, - предлагает следующий продавец.

Есть на рынке уже и черника, везут ее из Коми округа, Косинского района. За нее просят 250 рублей, за литр.

Вишню привозят из Башкирии.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Вишня из Башкирии, мелковатая, 3 литра 300 рублей. Крупная, 200 рублей за литр.

Малина также за 300, а вот виктория есть за 300 и 350 за литр.

Поспела смородина, ранние сорта, но пока на рынке ее не много, продают за 200 и за 400 рублей литр, На нескольких точках у продавцов мы заметили морошку. Северная ягода стоит 400 рублей за литр.

А вот грибники этим летом, похоже остались без прибыли. Всего в двух местах мы увидели лисички. На вид они прямо скажем, не очень, выглядят сухими. А о подберезовиках или белых и говорить нечего – нет их.

На всем рынке мы нашли только одну кучку красноголовиков.

- Сколько стоят грибы?

- Полторы.

- Как полторы? За кучку вот эту?

- Да!

- Так это ж очень дорого, тут и килограмма нет! – удивлялись мы.

- Нашел бы больше, привез, нет грибов, поэтому и цена такая.

Как рассказал нам продавец из Коми округа, грибов в лесу нет, жара стоит невыносимая, дождей нет, вот и грибы не растут.

Морошка стоит 400 рублей за литр.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

На мири-рынке на улице Островского ежевика из Краснодарского края

Много ягод продают и на мини-рынке на улице Островского. Россыпь черники в контейнерах, малина, лесная клубника. Ягоды все из Пермского края, кроме ежевики.

- Ежевика у нас из Краснодарского края, - сказала продавец.

Малину, чернику и лесную клубнику продают 300 рублей за литр, а викторию за 350 рублей. Есть на рынке и всевозможные свежие овощи, зелень. Сюда их привозят фермеры, со своих участков.

На мини-рынке на улице Островского много малины и черники.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

На улице 1-й Красноармейской продают крыжовник

На перекрестке 1-й Красноармейской и Комсомольского проспекта всегда сидят бабушки и продают свой урожай. Выбор там тоже хороший, но цены немного выше. Виктория и малина по 350 рублей. Черника - 300 рублей за литр, есть здесь и крыжовник. За поллитровки стакан просят 150 рублей.