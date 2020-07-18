2020-07-18T07:07:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 18 июля: в регионе зарегистрировали очередной всплеск заболеваемости

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4803
Виктор Правдин
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Ежесуточный прирост больных на утро 18 июля составляет 2,1%Ежесуточный прирост больных на утро 18 июля составляет 2,1%Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Пермском крае зарегистрирован очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 98 человек: 34 человека проходят лечение в больницах, 64 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 98 новых инфицированных – 26 мужчин, 60 женщин, 12 детей (4 мальчика и 8 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 35 человека, 41 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае на утро 18 июля достигло 4803. «Свободными» от коронавируса остаются две территории региона – Косинский и Кочевский округа.

Наибольшее число новых инфицированных выявлено в Перми. Инфографика: краевой оперштаб.

Наибольшее число новых инфицированных выявлено в Перми. Инфографика: краевой оперштаб.

Ежесуточный прирост больных составил 2,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,3 (на 16 июля – 1,2). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте

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«Свободными» от коронавируса остаются две территории региона – Косинский и Кочевский округа. Инфографика: Яндекс

«Свободными» от коронавируса остаются две территории региона – Косинский и Кочевский округа. Инфографика: Яндекс

За июнь-июль на «горячую линию» по вопросам самоизоляции и COVID-19 обратились свыше 18 тысяч человек. Более 35% вопросов звонивших спрашивали, как сдать анализ на наличие коронавирса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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