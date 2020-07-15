2020-07-15T16:50:23+03:00
Происшествия

«Водителя зажало, есть пострадавшие». В центре Перми произошло ДТП с пассажирскими автобусами

На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи «скорой»
Алена ОВЧИННИКОВА
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В центре Перми столкнулись автобусы 1 и 4 маршрутов. Фото предоставлено "КП" очевидцами.В центре Перми столкнулись автобусы 1 и 4 маршрутов. Фото предоставлено "КП" очевидцами.
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15 июля вечером в Перми произошло ДТП с двумя автобусами. Авария произошла рядом с домом на улице Островского, 60. Одна из версий, что транспортные средства, везущие пассажиров, столкнулись из-за того, что одного из них подрезал водитель КамАЗа.

- Женщина-водитель автобуса заблокирована и не может выйти из кабины, - рассказал «КП»-Пермь» сразу же после дорожного происшествия один из очевидцев аварии. – Кондуктор с порезами. Еще пострадали две женщины-пассажира. У одной черепно-мозговая травма, другая женщина с сильными порезами. Ждут реанимацию.

На месте работают врачи "скорой". Фото предоставлено "КП" очевидцами.

На месте работают врачи "скорой". Фото предоставлено "КП" очевидцами.

- 15 июля около 17.00 в районе остановки «Гипермаркет «Семья» произошло ДТП с участием автобусов маршрутов №1 и №4, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, а также представители ГИБДД, которым предстоит определить степень виновности участников ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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