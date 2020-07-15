«Нас взяли в заложники пчелы!» В Перми пчелиный рой облюбовал железную дверь подъезда 16-этажки

Жильцы одного из подъездов многоэтажки в жилом комплексе «Весна» на улице Гатчинской, 18 в буквальном смысле оказались в заложниках у самых обыкновенных пчел. На входную металлическую дверь сел большой рой пчел.

- Мы растерялись, как нам быть? – говорят жители подъезда. – Пытаться согнать пчел самими? Но вдруг они перекусают весь дом. Кто-то предложил позвонить знакомому пасечнику и дожидаться его приезда. Но мы все же решили вызвать спасателей.

Специалисты городской службы спасения отнеслись к сообщению серьезно. Они оперативно прибыли на место. Пчел решили не трогать. А для жителей организовали вход в здание по настилу через окно.

Правильно ли поступили люди в такой ситуации?

- То, что люди вызвали спасателей, это правильно, - говорит наш эксперт, пермский пчеловод Владимир Трегубов. - Пчелы в отличие от ос могут ужалить, даже если им ничто не угрожает. А в таком состоянии они, действительно, могли наброситься на тех, кто к ним подойдет. Несколько пчелиных укусов могут быть опасны для тех, кто подвержен аллергии на их яд.

Почему пчелы облюбовали именно подъезд жилого дома?

- Это была промежуточная посадка роя, видимо, пчелы выбрали прохладное место, - говорит пчеловод. – Опуститься они могут где угодно. В прошлом году, например, рой сел отдохнуть на подоконник четвертого этажа высотки «Грин Плаза». Пока рой отдыхает, пчелы-разведчицы подыскивают подходящее место для «новоселья». Благо рядом в Балатовском парке много деревьев с дуплами. Улететь рой мог откуда угодно – обычно он «прививается» недалеко от пасеки, но может проделать и до 10 километров, если с остановками.

Нет ли риска, что насекомые теперь будут терроризировать и другие пермские многоэтажки?

- Нет, сейчас роение уже закончено, пчелы приступили к основному взятку, - говорит Владимир Трегубов. – Видимо, какой-то пасечник не уследил, и эта пчелосемья перегрелась в улье, вот и «сбежала».

Держали в заложниках жителей многоэтажки на Гатчинской пчелы недолго – рой улетел.

- При такой жаре они могли задержаться в месте передышки от получаса до часа, - объясняет пчеловод. – Перегревшись в рою, они отправились дальше. Чтобы их задержать и дождаться приезда пасечника, который бы их забрал, можно было их опрыскивать холодной водой. Но это тоже нужно делать умеючи, чтобы не быть изжаленным. Так что выбранную тактику жильцов можно считать оптимальной. Так и нужно поступать в таких случаях – вызвать спасателей.