Закрытое заседание оперштаба: открываются парки с аттракционами и летние кафе с панорамными окнами
В Перми прошло закрытое заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Заслушав текущую эпидемиологическую обстановку в Прикамье, глава региона одобрил некоторые послабления в режим ограничений, действующих в крае.
Разрешена работа:
открытых стадионов;
проведение речных круизов длительностью более 5 дней;
работа аттракционов в парках при условии соблюдения социальной дистанции и только на открытом воздухе - без кабинок;
сезонных летних кафе с панорамными окнами при условии их снятия. Их работу будут жестко контролировать Роспотребнадзор и Минпромторг края.
- Изменения в указ губернатора будут подписаны после их одобрения краевой прокуратурой, - сообщает администрация главы региона. Остальные ограничения сохраняются до 28 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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