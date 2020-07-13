2020-07-13T12:30:16+03:00
Общество

Закрытое заседание оперштаба: открываются парки с аттракционами и летние кафе с панорамными окнами

Глава региона одобрил изменения в режиме ограничений
Анна Маркова
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Сезонные летние кафе с панорамными окнами могут работать при условии их снятия.Сезонные летние кафе с панорамными окнами могут работать при условии их снятия.Фото: Андрей МАТЛИН
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В Перми прошло закрытое заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Заслушав текущую эпидемиологическую обстановку в Прикамье, глава региона одобрил некоторые послабления в режим ограничений, действующих в крае.

Разрешена работа:

открытых стадионов;

проведение речных круизов длительностью более 5 дней;

работа аттракционов в парках при условии соблюдения социальной дистанции и только на открытом воздухе - без кабинок;

сезонных летних кафе с панорамными окнами при условии их снятия. Их работу будут жестко контролировать Роспотребнадзор и Минпромторг края.

- Изменения в указ губернатора будут подписаны после их одобрения краевой прокуратурой, - сообщает администрация главы региона. Остальные ограничения сохраняются до 28 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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