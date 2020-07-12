2020-07-12T07:41:22+03:00
Общество

«Произошел сбой». Почему пермякам не выплатили пособия на детей от 3 до 7 лет

В Министерстве соцразвития объяснили причины
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пособия положены на детей от 3 до 7 летПособия положены на детей от 3 до 7 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Многие пермяки жалуются, что не получили обещанные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В Министерстве соцразвития объяснили, что сначала оформление документов на них шло в федеральной информационной системе, в которой произошел сбой, из-за чего большое количество заявлений зависло на портале «Госуслуги». Теперь документы обрабатывают в региональной системе, и, по словам чиновников, скорость перечисление денег выросла в два раза.

- Просим не беспокоиться и проявить терпение, - отметили в Минсоце. - Деньги обязательно поступят на счет каждого, кому назначена выплата, средства не потерялись и реализуются по назначению, в бюджете предусмотрены средства на всех получателей в Пермском крае.

Бывает, что на портале «Госуслуги» написано, что услуга одобрена, но в соцзащите в выплате отказали. Что это означает?

- Если в личный кабинет на портале поступит информация «услуга оказана», это будет означать, что выплата назначена. Если выплата назначена, то ожидайте поступления денежных средств на счет – ответили в ведомстве. - В случае если указано, что «в услуге отказано», то выплата назначена не будет, причины отказа должны поступить комментарием в уведомлении на портале. Основные причины отказа - доход превышает прожиточный минимум, в заявлении указаны неполные сведения, дети старше 8 лет.

Напомним, выплата положена семьям, ежемесячный доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека - в Пермском крае это 10556 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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