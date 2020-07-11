Коронавирус в Перми, последние новости на 12 июля 2020: 60 человек заболело, 16 выписано

Последние новости о коронавирусе на 12 июля. В Пермском крае за минувшие сутки выявили 60 новых случаев заражения COVID-19: 42 человек проходят лечение в больницах, 18 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Об этом сообщили в краевом оперштабе со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Общее число инфицированных в Пермском крае на 12 июля достигло 4342. С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

Из 60 новых инфицированных – 16 мужчин, 43 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 17 человек старше 65 лет.

За предыдущие сутки из больниц Прикамья выписано еще 16 пациентов, проходивших лечение от коронавируса, сообщили в краевом Минздраве. На утро 12 июля общее число пермяков, выздоровевших от COVID-19, составило 3322.

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За сутки зафиксировано 5 летальных исходов: умер 1 инфицированный COVID-19 пациент. Также умерли 4 инфицированных коронавирусом пациента по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 12 июля в Пермском крае скончались 152 человека, инфицированных COVID-19.