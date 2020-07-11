2020-07-11T13:16:38+03:00
Общество

Дмитрий Махонин встретился с журналистами и героями публикаций о добровольчестве в период эпидемии коронавируса

В числе победителей конкурса – три журналиста пермской «Комсомолки»
Александр ЛИСИН
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Фото: Константин Долгановский.Фото: Константин Долгановский.
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Глава Пермского края Дмитрий Махонин поздравил победителей конкурса профессионального мастерства «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка» и поблагодарил главных героев журналистских работ, которые проявили себя в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Главной задачей авторов было рассказать, как жители Прикамья смогли обустроить свою повседневную жизнь во время самоизоляции, как они помогали окружающим, как изменились трудовые будни представителей разных профессий.

- У любой сложной ситуации есть две стороны, и одна из них – хорошая. В пандемию многие люди объединились для добрых дел, появились герои, которые своим примером показали, что все мы можем помогать и способны на сострадание, - сказал Дмитрий Махонин.

Глава региона напомнил, что в период эпидемии жители региона, предприятия и бизнесмены пожертвовали в Пермский краевой фонд по борьбе с коронавирусом порядка 170 млн руб. Деньги были направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, приобретение продуктовых наборов, дополнительное оснащение медучреждений и помощь жителям Прикамья, не сумевшим добраться домой из зарубежных поездок до закрытия границ.

На встрече с главой Прикамья присутствовали 8 журналистов. В их числе – программный директор радио «Комсомольская правда – Пермь» Ярослав Богдановский, занявший 2-е место в номинации «За лучшую публикацию в теле- или радиоэфире» за публикацию, рассказывающую об инициативе пермских школьников по пошиву масок.

- Мы делали наши материалы не ради того, чтобы победить в конкурсе. Так мы выполняли свой журналистский долг – важно было поделиться информацией с людьми. Признаться честно, мне пришлось несколько раз записывать сюжет, потому что я не мог сдержать эмоций, искренность ребят тронула меня до глубины души, - поделился Богдановский.

Главными участниками встречи стали герои публикаций – пермяки, которые, невзирая на опасность заражения, помогали людям и спасали жизни, поддерживали врачей и заботились о тех, кому в дни самоизоляции было труднее всего. Это и студентка Пермского медуниверситета Ксения Мякишева, отправившаяся на работу в «красную зону» инфекционного отделения; и педагог пермской школы №9 Светлана Утятникова вместе с руководителем благотворительного фонда «Берегиня» Татьяной Голубаевой, которые провели со школьниками акцию по пошиву бесплатных масок для врачей и маленьких пациентов онкоцентра в первые дни пандемии. На встрече присутствовали также предприниматель Денис Хабибулин, бесплатно кормивший врачей «ковидных» отделений, а также директор Дома актера Елена Старостина, которая организовала ряд виртуальных проектов, чтобы люди не заскучали, оставаясь дома.

В конкурсе приняли участие 67 авторов из более чем 30 СМИ. Они представили на суд жюри около 100 публикаций.

В числе победителей конкурса – сразу три журналиста «Комсомольской правды» - Алена Овчинникова, Елена Третьякова и Ярослав Богдановский.

Жюри отметило сразу две работы Алены Овчинниковой:

— «Дети заперты на карантин по коронавирусу». В Перми клоуны устроили представление под окнами детского онкоцентра. Тяжелобольные детки были счастливы. И каждый хотел, чтобы клоун помахал именно ему;

— «Как тяжело быть в СИЗ, я поняла в первое же дежурство». Студентка-медик Ксения Мякишева рассказала, как проходит практику в больнице, где лечат от коронавируса. В «красную зону» пошел работать и ее жених.

Третье место в этой номинации заняла журналист «Комсомольской правды» Елена Третьякова за материал «Пермская восьмиклассница шьет маски и дарит их людям».

В номинации «За лучшую публикацию в теле- или радиоэфире» 2 место занял также журналист «Комсомолки» Ярослав Богдановский за сюжет на радио «Комсомольская правда» «С иголками в руках даже мальчики. Пермские школьники шьют маски для врачей».

Торжественное награждение победителей конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка» состоится позже, когда будут сняты эпидемиологические ограничения на проведение массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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