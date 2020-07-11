Где в Перми можно купить вентилятор

Мы так долго ждали, когда же наступит лето, но аномальная жара опять заставляет пермяков ворчать и разыскивать вентиляторы, чтобы спастись от удушливого зноя.

На этой неделе горожане начали жаловаться, что невозможно приобрести вентилятор – они были быстро раскуплены, а те, что остались в продаже – очень дорогие.

Мы решили посмотреть, где и за сколько в Перми можно купить вентилятор.

В интернет-магазине «Эльдорадо» стоимость напольных вентиляторов начинается от 990 рублей. Но доставить вентилятор на дом обещают не ранее 19 июля. Оплатить и забрать вентилятор самостоятельно из магазина можно тоже не раньше 17 июля.

На сайте «М-видео» у недорогих моделей напольных вентиляторов стоят надписи: «Распродано» или «Временно отсутствует в продаже». В продаже остались вентиляторы стоимостью от 3190 рублей. Их можно забрать в магазине или оформить доставку на дом.

В магазинах DNS стоимость напольных вентиляторов начинается от 1499 рублей. Но их можно будет получить в магазине не ранее 17 июля. Те, что чуть дороже, - за 1799 рублей – можно выкупить 15 июля.

Нет в наличии дешевых вентиляторов и в интернет-магазине Ситилинк. В лучшем случае они находятся на удаленном складе, откуда их смогут доставить только через 5-6 дней. Да и с теми, что дороже, дела не лучше. Вентиляторы за 2799 рублей самовывозом можно купить 15 июля, доставка до подъезда – с 16 июля.

С учетом того, что на следующей неделе в Перми обещают температуру под 35 градусов, вентилятор остается необходимой вещью. Но, похоже, покупать его надо было по принципу: «Готовь сани летом, телегу – зимой».