В Пермском крае побит температурный рекорд

В Прикамье установилась настоящая жара, столбики термометров показывают температуру выше 30 градусов. Сегодня, 9 июля, она еще будет выше, чем вчера. Своими наблюдениями поделились специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

Первый день жары, 8 июля, дневная температура воздуха в Прикамье составила от +31 до +33°, а в Перми +31,9°. Однако из-за необычно высокой влажности и отсутствия ветра ощущаемая температура была существенно выше фактической.

Сегодня, 9 июля, синоптическая ситуация меняется мало, территория края остается под влиянием антициклона. По высотам поступает более теплый воздух, и максимальная температура ожидается на 1-2° выше чем вчера.

В Перми она составит около +33°, по краю +32…+34°. Уже в середине дня в Перми будет перекрыт суточный рекорд температуры, установленный в 1954 г. (+32,2°). Из-за отсутствия ветра и высокой влажности ощущаемая температура также будет значительно выше фактической.

Пик жары в Пермском крае ожидается завтра, 10 июля. Ожидается очень теплая ночь с минимальной температурой +19…+22°, а днем температура достигнет +34…+35°, в районе Кунгура и Лысьвы +36°. В Перми максимум ожидается +34° или немного выше. В целом по краю завтрашний день ожидается самым жарким как минимум за 4 года, с августа 2016 г.

Не забывайте, что купаться можно только в оборудованных для этого местах.Фото: Василий Вахрин

Прохождение холодного фронта, по последним оценкам, смещается на первую половину дня субботы. Ночь на субботу будет очень теплой с температурой +20…+23°. С прохождением фронта будут связаны локальные ливни и грозы (возможен также град), во многих районах он пройдет без осадков.

По югу и востоку края температура в субботу превысит +30°, в Перми вероятно эта отметка уже не будет достигнута, а по северо-западу ожидается всего +22…+24°.

Впрочем похолодание будет кратковременным, так как антициклон, который сместится за фронтом с Европейской России будет затем быстро прогреваться, а по его западной периферии снова начнется заток тропического воздуха. И уже с понедельника 13 июля ожидается возвращение аномально жаркой погоды с температурой выше +30°. Предварительно, вторая волна жары может оказаться такой же интенсивной, как и первая.