2020-07-09T08:20:02+03:00
Общество

В Пермском крае побит температурный рекорд

Синоптики рассказали, сколько еще в регионе продержится такая жара
Анна Маркова
Поделиться:
Комментарии: comments11
Уже в середине дня в Перми будет перекрыт суточный рекорд температуры, установленный в 1954 г.Уже в середине дня в Перми будет перекрыт суточный рекорд температуры, установленный в 1954 г.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Прикамье установилась настоящая жара, столбики термометров показывают температуру выше 30 градусов. Сегодня, 9 июля, она еще будет выше, чем вчера. Своими наблюдениями поделились специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

Первый день жары, 8 июля, дневная температура воздуха в Прикамье составила от +31 до +33°, а в Перми +31,9°. Однако из-за необычно высокой влажности и отсутствия ветра ощущаемая температура была существенно выше фактической.

Сегодня, 9 июля, синоптическая ситуация меняется мало, территория края остается под влиянием антициклона. По высотам поступает более теплый воздух, и максимальная температура ожидается на 1-2° выше чем вчера.

В Перми она составит около +33°, по краю +32…+34°. Уже в середине дня в Перми будет перекрыт суточный рекорд температуры, установленный в 1954 г. (+32,2°). Из-за отсутствия ветра и высокой влажности ощущаемая температура также будет значительно выше фактической.

Пик жары в Пермском крае ожидается завтра, 10 июля. Ожидается очень теплая ночь с минимальной температурой +19…+22°, а днем температура достигнет +34…+35°, в районе Кунгура и Лысьвы +36°. В Перми максимум ожидается +34° или немного выше. В целом по краю завтрашний день ожидается самым жарким как минимум за 4 года, с августа 2016 г.

Не забывайте, что купаться можно только в оборудованных для этого местах. Фото: Василий Вахрин

Не забывайте, что купаться можно только в оборудованных для этого местах.Фото: Василий Вахрин

Прохождение холодного фронта, по последним оценкам, смещается на первую половину дня субботы. Ночь на субботу будет очень теплой с температурой +20…+23°. С прохождением фронта будут связаны локальные ливни и грозы (возможен также град), во многих районах он пройдет без осадков.

По югу и востоку края температура в субботу превысит +30°, в Перми вероятно эта отметка уже не будет достигнута, а по северо-западу ожидается всего +22…+24°.

Впрочем похолодание будет кратковременным, так как антициклон, который сместится за фронтом с Европейской России будет затем быстро прогреваться, а по его западной периферии снова начнется заток тропического воздуха. И уже с понедельника 13 июля ожидается возвращение аномально жаркой погоды с температурой выше +30°. Предварительно, вторая волна жары может оказаться такой же интенсивной, как и первая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более тысячи жителей Приморья и Сахалина узнали свой ВИЧ-статус во время Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
26 июня две команды специалистов Минздрава России одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции
Не оценила советские сосиски: как американская школьница Саманта Смит, приглашенная в СССР Андроповым, отдыхала в «Артеке»
Девочка стала первым ребенком из США, побывавшим в советском пионер-лагере, где отдыхали дети со всего Союза, включая Урал. В «Артек» она приехала 9 июля, 37 лет назад.
День инженера-механика 2020: история и традиции праздника
День инженера-механика 2020 в России является праздником для людей, профессия которых очень многогранна. Их задачей является проектирование, создание, тестирование и ввод в эксплуатацию различных устройств
Новости 24
Хроники коронавируса: в Перми выписали 16 человек
«Помогите найти человека». В Прикамье пропал мужчина, уехавший в лес на оранжевом велосипеде
«Украл, выпил, в тюрьму». В Прикамье обокрали церковную лавку
Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как оградить свой организм от инфекций
«Будет четыре остановки». Из центра Перми до Закамска собираются пустить скоростные электрички «Ласточка»
Пермяки, застрявшие на 5 месяцев в Барселоне, просят помочь им вернуться домой
«Это будет самое неприятное событие года». Максим Кис рассказал в соцсети о вариантах объезда закрытого перекрестка в Перми
Депутаты-азотчики поддерживают участников конкурса цветников
В Пермском крае в новые квартиры переехали больше 1000 жителей аварийных домов
В Пермском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Алексей Колясников назначен техническим директором – главным инженером ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания»
В Перми с крыши девятиэтажного дома упал молодой мужчина
В Пермском крае иномарка сбила 14-летнюю школьницу на мопеде