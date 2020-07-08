«Очень тяжело, когда долго не видишь родных». Медсестра, работающая с больными COVID-19, рассказала, как изменилась жизнь в эпоху коронавируса

Для обывателя борьба с коронавирусной инфекцией практически незаметна. Но она продолжается и помогают пермякам справиться с ней опытные медики. Одна из них - Надежда Михайловна Белоглазова, медицинская сестра-анестезист отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи Краевой детской клинической больницы.

- Надежда Михайловна, почему вы продолжаете работать, ведь сейчас это особенно опасно?

- Я уже сорок лет в профессии и когда началась вся эта история с коронавирусом, даже вопрос не стоял, уходить или оставаться. Мы просто продолжаем работать как работали, помогая детям, но в новых условиях, которые, наверное, уже никогда не будут прежними. Работа в защитных костюмах - это действительно очень тяжело. Когда было прохладно - было легче, а сейчас в жару, это вдвойне сложно. Дышать трудно, жарко, пить хочется, а нельзя снимать костюм и маску. В стационаре работают по шесть часов в таких условиях. Это время серьезных испытаний для медиков и пациентов.

- Помните первый вызов к ковидному пациенту?

- У нас смены по 12 или по 24 часа. В тот день уже вечером нам поступил первый вызов, когда нужно было перевезти 10-летнего мальчика с коронавирусной инфекцией из Октябрьского района в Пермь. Ехать туда 200 километров. Немного волновались, когда собирались. Доехали до Октябрьского, уже там на месте в машине надели защитные костюмы. С врачом осмотрели друг друга, чтобы не осталось никаких щелочек, чтобы все было герметично. Костюм надел и наш водитель, только тогда мы зашли в стационар.

У мальчика, которого нужно было везти в Пермь была пневмония. Он температурил, но температура была субфебрильная 37-38 градусов. Ребенок с нами практически не разговаривал, послушно выполнял все, о чем мы его просили. Думаю, для него это было тоже волнительно, он без родителей, но нам этого не показывал. Всю дорогу спокойно лежал в машине «скорой». Мы вместе преодолели 200 километров и передали его коллегам из приемного отделения Краевой детской больницы.

- Кто-то еще из маленьких пациентов запомнился?

- Была у нас еще одна малышка с коронавирусом, которую пришлось перевозить из ожогового отделения в детское ковидное отделение. 5-летняя девочка поступила в больницу в Кировском районе с ожогами. Всем экстренным пациентам делают тест на коронавирус, он у нее оказался положительным. Девочку перевозили с бабушкой. В таких ситуациях больше волнуются взрослые, бабушка очень за нее переживала.

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- Медики в первую очередь в зоне риска, не боитесь за родных, они не были против?

- Мы с мужем живем отдельно от детей, он работает непосредственно с ковидными пациентами, так что оба в зоне риска. Когда началась самоизоляция, дети ее соблюдали, мы с ними не виделись, только по телефону общались. Сейчас мы тоже редко встречаемся, чтобы минимизировать риски. А со своими сестрами я не встречалась с февраля, тяжело, когда долго не видишь родных, очень по ним скучаю.