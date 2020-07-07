«Большое спасибо за ответ и действия». Как власти реагируют на обращения пермяков в соцсетях

- Дмитрий Николаевич, прошу обратить внимание! Задело за живое благоустройство центральных улиц. А как же спальные районы? Наш дом по улице Байкальской в Перми, оба подъезда к дому не асфальтированы, во дворе в дождливую погоду грязи по колено. Можно нам хотя бы гравием засыпать улицу? - с таким вопросом обратилась в Инстаграме к врио губернатора Дмитрию Махонину жительница Перми, приложив фотографии огромной лужи возле многоэтажки.

Глава региона поручил решить этот вопрос администрации города. И в скором времени пермячка с благодарностью прислала новую фотографию, подтверждающую, что ее просьба выполнена и проезд к дому засыпали гравием.

Подобное реагирование властей всех уровней на обращения жителей в соцсетях становится нормой. Вот еще несколько примеров такого онлайн-взаимодействия между жителями муниципалитетов и руководителями администраций, выстроенного по принципу «проблема – соцсети – решение».

Жительница Перми Алевтина написала в соцсетях, что в Орджоникидзевском районе красивейшие леса и Чапаевский пруд завалены мусором. Уточнив конкретные места, где находятся свалки, власти направили туда подрядчиков. Уже через неделю мусор был убран.

- Большое спасибо за ответ и действия, - поблагодарила пермячка и напомнила. - Обратите, пожалуйста, на эти места внимание весной, когда сойдет снег, но еще не вырастет трава…

Власти отчитались, что подрядчик и участковое лесничество провели уборкуФото: СОЦСЕТИ

На следующий же день после возмущенного поста жителя Перми о том, что не работает светофор на Шоссе Космонавтов возле Гознака, последовал ответ от городских властей:

- Бригада для устранения неполадок уже выехала.

Впрочем, иногда жителям даже не надо каких-то действий от чиновников – достаточно получить вразумительный ответ.

Например, жители Ильинского района обращались в свою администрацию с такими вопросами: «Правда ли, что многодетные семьи освобождены от уплаты за твердые отходы?», «Как взять копию свидетельства о браке в нашем ЗАГСе?» и «Где нужно брать документ на количество проживающих и прописанных в доме?».

Ответы приходили сразу в тот же день или, в крайнем случае, на следующий.

Так что взаимодействие в подобном формате с использованием интернета и социальных сетей оказывается очень удобным, оно сокращает дистанцию между властью и обществом, демонстрирует проявление уважения к людям и увеличивает доверие к власти.

Одним из главных каналов онлайн-связи жителей и властей всех уровней является портал «Управляем вместе». Сейчас на портале зарегистрировано 123 тысяч жителей Пермского края. Число уникальных посетителей портала за все время работы проекта превысило 2 миллиона

Глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что будет лично проверять, как муниципалитеты выполняют запросы жителей, оставленные на портале «Управляем вместе»

- Активность на портале высокая, люди проявляют заинтересованность, и нам необходимо это поддерживать. В случае увеличения количества просроков на обращения граждан и опровержений ваших ответов мы будем вынуждены принимать соответствующие меры. Проверять исполнение буду лично – во время рабочих поездок в территории, - отметил Дмитрий Махонин.