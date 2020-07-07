Раиса Кассина: Учебный год начнется 1 сентября с торжественной линейки

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина в прямом эфире ответила на вопросы об открытии детских садов, начале учебного года и дистанционном обучении.

- Раиса Алексеевна, в Пермском крае начались ЕГЭ. Насколько безопасно организовано их проведение?

- Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году, по поручению главы региона Дмитрия Махонина, мы усилили меры безопасности в экзаменационных пунктах. Все пункты проведения ЕГЭ будут подвергнуты самой строгой санитарно-эпидемиологической проверке и обработке. На входе обязательно измерение температуры. Каждому педагогу, техническому сотруднику и ребенку выдадут СИЗы - маску и перчатки. Рассадка учащихся в аудиториях - не менее полутора метров друг от друга.

- Режим самоизоляции в Перми еще не снят. Детям придется добираться до мест сдачи ЕГЭ на общественном транспорте. Стоит ли их подвергать такому риску?

- Ехать в транспорте ребятам надо, естественно, в маске и перчатках, и мы каждому выдаем препараты для обработки рук. Масками и перчатками детей снабжает школа, которая направляет их на экзамен. Но если кто-то забудет или потеряет СИЗы, на этот случай есть запас в школах, где будет проходить ЕГЭ.

«Дежурные группы будут открыты в каждом детском саду»

- Сейчас все большее число жителей края выходят на работу.Многие родители дошколят надеялись, что с 1 июля откроются детские сады. Почему этого не случилось, и что делать работающим родителям?

- К сожалению, эпидемиологическая обстановка пока не позволила открыть детские сады в прежнем режиме. Это можно сделать только после завершения второго этапа - на третьем этапе.

Но мы делаем все, чтобы все работающие родители могли отдать детей в детские сады. Если раньше мы говорили о том, что в дежурные группы принимают только детей родителей, работающих на определенных предприятиях, по списку, то сейчас берем всех детей, у кого родители работают.

Также было принято решение увеличить количество детских садов, где есть дежурные группы. Раньше родителям приходилось возить детей чуть ли не через весь город. Теперь дежурные группы должны быть открыты в каждом детском саду. При этом в каждом садике будем открывать столько дежурных групп, сколько потребуется.

- В нашем садике открыли дежурную группу, но в ней нет мест. Мне предлагают перевести ребенка в другой садик. Но чужая группа - это же стресс для малыша.

- С 6 июля дежурные группы открыты абсолютно в каждом детском саду. И таких ситуаций быть не должно. Все возвращаются в свои детские сады. Если же подобная проблема возникнет, надо обращаться к нам в министерство, мы все решим.

- Наша семья многодетная, я нахожусь в декретном отпуске. Могут ли мои дети посещать дежурную группу?

- Мы приняли решение о том, что к многодетным семьям будем подходить индивидуально. И при необходимости, даже если мама не работает, мы обеспечим возможность для детей из многодетных семей посещать дежурные группы в детских садах.

- Начали работать детские площадки при школах. Безопасно ли это? Можно ли туда водить детей?

- Мы разрешаем открывать так называемые досуговые площадки. Только на улице, с соблюдением мер безопасности, и чтобы там было не более 5 человек. Много таких площадок мы открыть не можем, большинство учителей находятся в отпуске.

«Новые технологии не заменят образования и воспитания»

-После постановленияПравительства РФ «О проведении в 2020-2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды» возникло много слухов о том, что дистанционное обучение продлится и в будущем учебном году. Правда ли это?

- Всеобщее дистанционное обучение невозможно в принципе! Конечно, мы сможем воспользоваться этой технологией, если будет объявлен карантин, например, по гриппу. Индивидуальное дистанционное обучение возможно и в случае, если ребенок длительное время болеет и не может посещать школу.

Но абсолютно точно хочу сказать: мы будем работать в обычном режиме, и 1 сентября учебный год начнется как обычно: с торжественной линейки и уроками в школе. Все уроки будут проходить в очном режиме. Другие варианты даже не обсуждаются ни на каком уровне.

Так что надо форму шить, ранцы покупать, тетрадками запасаться...

Что же касается цифровизации школьного образования в Пермском крае, мы, действительно,получили средства на реализацию двухбольших федеральных проектов. Первый - на приобретение оборудования, которое будет поставлено в этом году в 101 школу Прикамья. Еще в 19 школ и 35 техникумах и колледжах оборудование поступит в следующем году.Приобретаются ноутбуки, интерактивные комплексы, многофункциональные устройства. Делается это для того, чтобы в школах на обычных уроках можно было проводить занятия с использованием цифровых образовательных ресурсов.

Кроме того, будет создан Центр цифрового дополнительного образования, в котором дети будут обучаться технологиям программирования. Создание Цифровой Образовательной Среды позволит повысить качество образования и, естественно, она будет использоваться для очного обучения.

Пермский край также получил средства на приобретение оборудования для создания современной цифровой инфраструктуры- приобретены и сейчас устанавливаются в школы 173 комплекта оборудования для локальных сетей, систем контроля управления доступом, системы видеонаблюдения, беспроводные wi-fi сети. Кроме того, за счет федеральных средств школы подключаются к высокоскоростному доступу к сети «Интернет».

Школа - это живое общение учеников с учителем, детей между собой. Школа не только учит, она и воспитывает, социализирует. Поэтому еще раз уточню: цифровизация - это просто новые технологии, которые помогают при обучении, образовании и воспитании детей, а не заменяют их.

-Но вдруг после 1 сентября угроза коронавируса еще не будет снята? Готовы ли школы к работе в изменившихся условиях?

- Честно скажу, пока ни одна школа не готова к тому, чтобы рассаживать в классе не более 10 человек, делить классы на три группы, увеличивать во столько же раз число педагогов. Это совершенно нереальная задача. Но соблюдать противоэпидемиологические меры, меры безопасности мы готовы.

- Кружки и секции тоже будут с 1 сентября работать в обычном режиме?

- С 1 сентября, если не случится второй волны пандемии, все дополнительное образование будет работать в обычном режиме.