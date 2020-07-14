Квартиры для молодых пар в ЖК «Медовый»: идеальное сочетание комфорта, качества и доступной стоимости

Первая квартира для молодой семьи – важный шаг в самостоятельную жизнь! Хочется, чтобы в ней воплотились все представления о комфорте, а новый этап в жизни приносил только радостные эмоции и чувство гармонии.

Большое значение для молодых семей играет и фактор цены! Покупка жилья должна быть посильна для бюджета молодой пары.

Идеальное сочетание комфорта, качества и доступной стоимости квадратного метра представлено в проектах комплексной застройки компании «СтройПанельКомплект», например,в ЖК «Медовый» д.Кондратово. При покупке здесь квартиры, ваш ежемесячный ипотечный платеж не превысит среднюю рыночную стоимость аренды жилья. Знакомьтесь с комплексом и смело воплощайте в жизнь вашу первую совместную мечту!

Первая квартира для молодой семьи – важный шаг в самостоятельную жизнь! Фото: «СтройПанельКомплект»

ЖК «Медовый» застройщик реализует с 2013 года. Здесь проживает около 1500 семей и активно ведется строительство следующих кварталов. Всего на участке застройки расположится 7 кварталов.

Сейчас квартиры представлены в 4-м квартале комплекса. Это четыре дома, с уютным внутридворовым пространством, где расположены игровые площадки,зоны для занятий спортом, места для отдыха.

Уютное место для комфортной жизни

Фото: «СтройПанельКомплект»

В ЖК «Медовый» уютное внутридворовое пространство для занятий спортом и отдыха. Фото: «СтройПанельКомплект»

В домах жилого комплекса «Медовый» представлены разные планировочные решения небольшого формата, которые отлично подойдут для молодой пары.

Фото: «СтройПанельКомплект»

В проектах «СтройПанельКомплект» всегда представлен большой выбор планировочных решений, а доступная стоимость квадратного метра в сравнении с ценой в центральных районах помогает воплотить ваши мечты в реальность. Большой популярностью пользуются планировки евро-формата, с большой кухней-гостиной, которые позволят вам организовать комфортную зону для приема гостей!

Квартиры в «Медовом» сдаются с полной отделкой – «заезжай и живи»! И это еще один плюс – не нужно тратить деньги на ремонт, а переехать можно сразу после сдачи дома. Отделка выполнена в светлых бежевых тонах, что позволит легко подобрать обстановку и создать гармоничный интерьер.

Идеальное сочетание комфорта, качества и доступной стоимости квадратного метра представлено в проектах комплексной застройки компании «СтройПанельКомплект». Фото: «СтройПанельКомплект»

ЖК «Медовый» выбирают для жизни множество молодых пар и семей с детьми. Здесь вас ждет атмосфера добрососедства, уюта и гармонии. Добраться до центра можно всего за 20 минут – на автомобиле или автобусе, остановка которого расположена совсем рядом с жилыми кварталами. В кварталах предусмотрена бытовая инфраструктура – магазины, аптеки, салоны красоты, химчистки – все нужное под рукой.

Вся бытовая инфраструктура – в шаговой доступности. Фото: «СтройПанельКомплект»

Своя квартира – это доступно и надежно!

Ежемесячный платеж по ипотеке не превышает оплату съемной квартиры. Платите за свое жилье, а не зависьте от планов других собственников.

Осуществите свою мечту о собственной квартире!

Фото: «СтройПанельКомплект»

*«Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. Ставка по ипотечному кредиту – 5,99% на весь период кредитования, первоначальный взнос 15% от стоимости приобретаемого жилья. Срок кредитования: до 20 лет.

Для полного комфорта молодых семей мы строим рядом с жилым комплексом детский сад на 350 мест, который будет построен до конца 2020 года. И это – еще один повод обратить внимание на жилой комплекс «Медовый».

Фото: «СтройПанельКомплект»

Звоните в отдел продаж АО «СтройПанельКомплект» и мы с удовольствием познакомим вас с жилым комплексом «Медовый» и подберем программу покупки с комфортным ежемесячным платежом.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Отдел продаж в ЖК «Медовый»:

ул. Красавинская, 1, оф. 2;

ул. Красавинская, 6, офис 119

Тел. (342) 214-05-11

Застройщик: АО «СтройПанельКомплект», ООО «СЗ «Медовый-2», ООО «СЗ «Медовый-4».

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ № 214.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте www.spk.perm.ru и наш.дом.рф

ЖК «Медовый» является номинантом в голосовании «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае»