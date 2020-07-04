2020-07-04T05:19:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 4 июля 2020: оперштаб разрешил речные круизы

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Перми на 2 июля [аудио]
Виктор Правдин
Поделиться:
От коронавируса в Пермском крае умерло 79 человекОт коронавируса в Пермском крае умерло 79 человекФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

На утро 4 июля 2020 года количество заболевших коронавирусом в Пермском крае составило 3857 человек. За предыдущие сутки в регионе выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 13 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1.5%. Коэффициент распространения болезни составляет 0,99.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин решил продлить режим самоизоляции до 14 июля, но снять ряд ограничений.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин решил продлить режим самоизоляции до 14 июля, но снять ряд ограничений.

Из 56 новых инфицированных – 27 мужчин, 28 женщин и ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 14 человек, 30 человека в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.

Также за прошедшие зафиксировано 4 летальных исхода: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 88 и 69 лет. Также, умерли пациентка 88 лет и пациент 51 года по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 79 летальных исходов от COVID-19. Еще 50 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Общая информация о ситуации с коронавирусом в регионе на утро 4 июля

Накануне Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений. Фото: covid19_permkrai.

Накануне Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений. Фото: covid19_permkrai.

Напомним, 30 июня в Перми прошел оперативный штаб, на котором глава Пермского края Дмитрий Махонин решил продлить режим самоизоляции до 14 июля, но снять ряд ограничений.

Изменения в режим самоизоляции

Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях Минздрава. Фото: covid19_permkrai

Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях Минздрава. Фото: covid19_permkrai

Накануне Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений. А это значит, что начнут работать музеи, библиотеки и выставочные залы. Возобновится прокат туристического снаряжения и спортинвентаря. Начнется продажа сельхозпродукции. Смогут работать автошколы и языковые курсы.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пермском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
206 жителей Пермского края выздоровели от COVID-19
Пермские пожарные спасли мужчину, на котором загорелась одежда
В Пермском крае ищут женщину, которая ушла из больницы в неизвестном направлении
Смертельное ДТП произошло вечером 3 июля в Пермском крае
«Смог дойти до ванной и потушить себя водой». В Перми пожарные спасли из горящей квартиры мужчину
В Перми для проведения салюта ограничат движение транспорта
В Перми 52-летний мужчина зарубил топором двоих знакомых
Пермский аэропорт закроют на восемь дней
В Перми с разницей в несколько часов из окон домов выпали двое мужчин
Компания «Россети Урал» принимает на обслуживание электросетевой комплекс Губахинского городского округа
Главный балетмейстер Пермского оперного покидает театр
В Перми прогремит салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 56 человек
В Пермской краевой больнице у 22 медиков выявлен коронавирус
В трех районах Перми откроются сельхозярмарки
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 48 человек