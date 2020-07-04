Коронавирус в Перми, последние новости на 4 июля 2020: оперштаб разрешил речные круизы

На утро 4 июля 2020 года количество заболевших коронавирусом в Пермском крае составило 3857 человек. За предыдущие сутки в регионе выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 13 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1.5%. Коэффициент распространения болезни составляет 0,99.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин решил продлить режим самоизоляции до 14 июля, но снять ряд ограничений.

Из 56 новых инфицированных – 27 мужчин, 28 женщин и ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 14 человек, 30 человека в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.

Также за прошедшие зафиксировано 4 летальных исхода: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 88 и 69 лет. Также, умерли пациентка 88 лет и пациент 51 года по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 79 летальных исходов от COVID-19. Еще 50 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Общая информация о ситуации с коронавирусом в регионе на утро 4 июля

Накануне Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений. Фото: covid19_permkrai.

Напомним, 30 июня в Перми прошел оперативный штаб, на котором глава Пермского края Дмитрий Махонин решил продлить режим самоизоляции до 14 июля, но снять ряд ограничений.

Изменения в режим самоизоляции

Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях Минздрава. Фото: covid19_permkrai

Накануне Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений. А это значит, что начнут работать музеи, библиотеки и выставочные залы. Возобновится прокат туристического снаряжения и спортинвентаря. Начнется продажа сельхозпродукции. Смогут работать автошколы и языковые курсы.