2020-07-03T12:50:39+03:00
Происшествия

«Упал в яму и не смог выбраться». В Перми полицейский разыскал пятилетнего малыша, пропавшего в лесу

Поиски ребенка длились почти два часа
Алена ОВЧИННИКОВА
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Jперуполномоченный группы розыска отдела полиции Орджоникидзевского района Перми Александр Котельников сумел найти пропавшего мальчика. Фото: Instagram mvd59Jперуполномоченный группы розыска отдела полиции Орджоникидзевского района Перми Александр Котельников сумел найти пропавшего мальчика. Фото: Instagram mvd59
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Хэппи-эндом закончилась прогулка в лесу пятилетнего малыша, живущего в Орджоникидзевском районе Перми. Около четырех часов дня он с мамой и братом гулял по экологической тропе в микрорайоне Кислотные дачи. Один из детей углубился в лес, второй пошел за ним. Первый вскоре вернулся к маме, а второй пропал.

Женщина сначала бегала по лесу сама и искала сына, а потом позвонила в полицию: у ребенка темно-русые волосы, рост 120 сантиметров, был одет в темно-синие брюки, светлую кофту с аппликациями, серые кроссовки на липучках…

- На место незамедлительно прибыли сотрудники органов внутренних дел, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, кинолог со служебно-розыскной собакой приступили к прочесыванию территории лесополосы, опросу прохожих, установлению возможных свидетелей происшествия.

Поиски ребенка уже велись почти два часа, когда оперуполномоченный группы розыска отдела полиции Орджоникидзевского района Перми Александр Котельников сумел найти пропавшего мальчика.

Ребенок ушел за полтора километра от места исчезновения, упал в яму и не мог выбраться.

- Одежда мальчика была грязной и мокрой, но главное - он был жив и здоров, - рассказал полицейский. – Ребенка осмотрели врачи, после чего мы передали его маме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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