2020-07-02T19:02:16+03:00
Общество

Министр образования Пермского края Раиса Кассина расскажет, как пройдет ЕГЭ и как работают дежурные группы в детских садах

Как задать свой вопрос и где смотреть онлайн-трансляцию с брифинга
Вероника РАНГУЛОВА
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Министр образования Пермского края Раиса КассинаМинистр образования Пермского края Раиса КассинаФото: Из архива "КП"
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У пермских выпускников начинается важный и ответственный этап – сдача Единого государственного экзамена. Уже завтра, 3 июля, состоятся первые экзамены - по географии, литературе и информатике. На всех пунктах сдачи экзаменов ученикам выдадут маски, перчатки и антисептики. Также при входе у них проверят температуру и рассадят по аудиториям по 5-10 человек.

О том, как в этом году проходит сдача ЕГЭ, в пятницу, 3 июля, во время брифинга расскажет министр образования Пермского края Раиса Кассина.

О чем еще будет говорить министр:

- Где откроются дополнительные дежурные группы в детских садах, и когда они начнут работать полноценно.

- Каким будет нынешнее 1 сентября.

- Опыт дистанционного обучения: главные достижения и выводы.

- «Цифровая образовательная среда». Что это такое и на базе каких школ, колледжей и техникумов этот проект будет реализован.

Брифинг начнется в пятницу, 3 июля, в 11.00 на площадках «Комсомольской правды». В режиме онлайн его можно смотреть на сайте и в социальной сети «ВКонтакте».

Свои вопросы вы можете прислать заранее на электронную почту yaroslav.bogdanovskiy@phkp.ru либо оставить в личных сообщениях нашей группы «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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