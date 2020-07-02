Министр образования Пермского края Раиса Кассина расскажет, как пройдет ЕГЭ и как работают дежурные группы в детских садах
У пермских выпускников начинается важный и ответственный этап – сдача Единого государственного экзамена. Уже завтра, 3 июля, состоятся первые экзамены - по географии, литературе и информатике. На всех пунктах сдачи экзаменов ученикам выдадут маски, перчатки и антисептики. Также при входе у них проверят температуру и рассадят по аудиториям по 5-10 человек.
О том, как в этом году проходит сдача ЕГЭ, в пятницу, 3 июля, во время брифинга расскажет министр образования Пермского края Раиса Кассина.
О чем еще будет говорить министр:
- Где откроются дополнительные дежурные группы в детских садах, и когда они начнут работать полноценно.
- Каким будет нынешнее 1 сентября.
- Опыт дистанционного обучения: главные достижения и выводы.
- «Цифровая образовательная среда». Что это такое и на базе каких школ, колледжей и техникумов этот проект будет реализован.
Брифинг начнется в пятницу, 3 июля, в 11.00 на площадках «Комсомольской правды». В режиме онлайн его можно смотреть на сайте и в социальной сети «ВКонтакте».
Свои вопросы вы можете прислать заранее на электронную почту yaroslav.bogdanovskiy@phkp.ru либо оставить в личных сообщениях нашей группы «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU