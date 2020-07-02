2020-07-02T09:27:28+03:00
Происшествия

«Я не хочу, чтобы мои дети видели твое тело». В Пермском крае сотрудник ГУФСИН спасла мужчину от суицида

Женщина готовила дома ужин, когда в квартире сверху едва не разыгралась драма
Алена ОВЧИННИКОВА
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Валентина Кудымова служит в ГУФСИН с 2006 года. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.Валентина Кудымова служит в ГУФСИН с 2006 года. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.
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- Я готовила дома ужин, было жарко, окна открыты, - вспоминает события 23 июня психолог отделения психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Пермскому краю Валентина Кудымова. – Я услышала за окном громкий разговор, причем люди были достаточно близко. Выглянула вниз – мы живем на третьем этаже – там спокойно. Подняла глаза наверх – там мужские ноги. Одна стоит на карнизе, вторая уже висит.

Женщина-психолог вручила ложку сыну: «Следи за макаронами, я скоро», и помчалась на этаж выше. Возле квартиры стояли сотрудники полиции.

- Вы почему здесь, а не там?

- Он угрожает прыгнуть, если мы зайдем.

- Поняла, сейчас попробую что-то сделать, - сказала Валентина и зашла в квартиру.

В это время у соседей сверху – семейной пары - были гости: женщина со своим братом. Шло веселое застолье. В двери квартиры позвонили сотрудники полиции.

Мужчина, пришедший в гости, ранее был неоднократно судим. Узнав, что у дверей полиция, он очень испугался, перелез через перила балкона и начал кричать, что прыгнет, если они не уйдут.

- Первым делом я увела с балкона визжащих женщин, потом начала разговаривать с мужчиной, - рассказывает Валентина Кудымова. – Я сказала ему: «У меня двое детей и я не хочу, чтобы они увидели то, что произойдет после того, как ты прыгнешь».

- Дети это хорошо… детей я уважаю, - задумался подвыпивший гость.

Постепенно разговор начал приобретать более спокойное направление и психологу с хозяином квартиры удалось добиться результата: мужчину втащили в квартиру и он отказался от своего намерения совершить суицид.

- У каждого свои причины, толкнувшие человека на крайний шаг. В целом, этих людей объединяет психология безнадежности. В данном случае у человека было шантажно-суицидальное поведение, но, к счастью, он остался жив, - объясняет психолог. – Считаю, что на моем месте так поступил бы каждый профессионал своего дела. Я просто выполнила свой профессиональный и гражданский долг.

Правда, после того, как все закончилось хэппи-эндом, гостю все-таки не удалось избежать общения с сотрудниками правоохранительных органов.

Капитану внутренней службы Валентине Кудымовой из Кудымкара 39 лет, в ГУФСИН она служит с 2006 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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