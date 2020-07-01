Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Перми 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Голосование по поправкам в Конституцию России в Перми 1 июля 2020 –последняя возможность для жителей региона выразить свое мнение по поводу Основного Закона страны.

С 25 июня жители Прикамья могли выразить свое мнение, причем проголосовать можно было и до сих пор возможно тремя способами: на своем избирательном участке (с 8.00 до 20.00); по графику выездов членов комиссии во дворах (с 17.30 до 22.00); на дому после звонка в участковую избирательную комиссию (заявки принимаются до 17.00).

По данным пресс-службы правительства Пермского края, на шестой день волеизъявления граждан ( 30 июня), явка голосующих жителей Прикамья составила 35%, это 685 тысяч человек.

Член краевой избирательной комиссии Антон Маклаев объяснил, что любой гражданин РФ, которому уже исполнилось 18 лет сегодня 1 июля может проголосовать на избирательном участке.

- С 8 утра до 8 вечера можно прийти на свой традиционный участок, где человек обычно голосует и отдать свой голос, если он не сделал это ранее. Если житель края находится в самоизоляции или не хочет, или не может выходить из дома, есть возможность пригласить избирательную комиссию к себе домой. Вызвать участковую избирательную комиссию для голосования «на дому» можно до 17.00 1 июля. Голосование будет проходить бесконтактно, в квартиру комиссия заходить не будет, - сообщил Маклаев.

Найти контакты своего избирательного участка можно по ссылке.

Согласно статистике и отзывам участников голосования, наибольшей популярностью пользуется волеизъявление граждан на придомовых территориях – во дворах. Этой возможностью воспользовалось уже более 65% проголосовавших жителей Прикамья.

Для безопасности граждан в ходе голосования строго соблюдаются санитарные нормы и правила: все члены комиссий используют средства индивидуальной защиты, голосующим выдаются маски, перчатки, персональные ручки и антисептики для рук.

На открытых в регионе 1780 избирательных участках ежедневно дежурят более 8 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Пермского края. Все помещения и поверхности на участках постоянно дезинфицируются, а потоки голосующих разделены.

За поправки в Конституцию на избирательном участке школы №7 проголосовал глава региона Дмитрий Махонин.

Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на одном из участков для голосования.

- В залах на участках для голосования соблюдается социальное дистанцирование, рассказывает корреспондент «КП». - Полы в них расчертили красными линиями. Ну и народу пока немного. Но весь день еще впереди.

Участки для голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию открылись в 8 утраФото: Андрей МАТЛИН

Тех, кто приходит на участки для голосования, встречают волонтеры. Они измеряют температуру и предлагают дезинфицировать руки.

Голосование продлится до 1 июля включительноФото: Андрей МАТЛИН

При входе в зал для голосования вам предложат санитарный пакет. В его состав входят маска, перчатки, салфетка, маленькая ручка. Очень удобно.

По данным пресс-службы правительства Пермского края, на шестой день волеизъявления граждан ( 30 июня), явка голосующих жителей Прикамья составила 35%Фото: Андрей МАТЛИН

- На стене висит вот такое устройство для обработки рук.

Выразить свою гражданскую позицию о внесении изменений в Конституцию может любой житель Пермского края старше 18 летФото: Андрей МАТЛИН

На участках для голосования объясняют, почему сегодня у них не скапливаются очереди. Многие проголосовали накануне. Всего более 760 тысяч в Пермском крае. Некоторые звонят и просят членов избиркомов прийти к ним домой. На участке 3406 уже было 17 таких звонков. Сделать заявку для голосования на дому можно сегодня до 17.00.

Явка голосующих жителей Прикамья составила 35%, это 685 тысяч человек.Фото: Андрей МАТЛИН

Сегодня стараются обеспечить безопасность не только санитарную. И внутри участков для голосования, и даже на подходах к ним дежурит полиция.

На открытых в регионе 1780 избирательных участках ежедневно дежурят более 8 тысяч наблюдателейФото: Андрей МАТЛИН

На всех участках для голосования сегодня тщательно измеряют температуру всем пришедшим избирателям.

Для безопасности граждан в ходе голосования строго соблюдаются санитарные нормы и правилаФото: Андрей МАТЛИН

На участках для голосования в Прикамье работают 8 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Пермского края.

«У нас пока никаких нарушений не было, - говорит девушка-наблюдатель. - И избиратели, и члены участковой комиссии - все ведут себя ответственно».

Возле некоторых участков для голосования поставили павильончики с нехитрой снедью.

Все помещения и поверхности на участках постоянно дезинфицируются, а потоки голосующих разделеныФото: Андрей МАТЛИН

«Нам разрешили торговать на улице, обычно на выборах мы устанавливали наши лотки внутри участков, - говорит девушка-продавец. - У нас все свежее! Вот язычки слоеные по 18 рублей, ватрушки с повидлом за 24».

Участки для голосования развернуты в привычных для людей местах - там, где обычно проходят выборы. Например, в школах. Только кое-где выбрали более просторные помещения, как в той же 33-й гимназии. Там голосование организовали в спортивном зале.

Все члены комиссий используют средства индивидуальной защитыФото: Андрей МАТЛИН

Все члены участкового избиркома в 33-й гимназии в масках и защитных костюмах.

1 июля 2020 –последняя возможность для жителей региона выразить свое мнение по поводу Основного Закона страныФото: Андрей МАТЛИН

- Избиратели, особенно в возрасте, обращаются к членам избиркома с вопросами, - говорит наблюдатель Общественной палаты Прикамья Галина. - Спрашивают, как правильно, какой знак в клеточке поставить и нужно ли сгибать пополам бюллетень перед тем, как опустит его в урну. Им отвечают, что поставить можно галочку и бюллетень можно согнуть пополам. Чтобы кто-то посоветовал, за что голосовать - таких случаев не было.

С 8 утра до 8 вечера можно прийти на свой традиционный участокФото: Андрей МАТЛИН

Пришел проголосовать за поправки настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца отец Игорь Ануфриев.

Отец Игорь проголосовал за поправки

- Я бы хотел поздравить жителей Перми и Пермского края с сегодняшним праздничным событием – голосованием по поправкам в конституцию, - сказал отец Игорь. - Скажу, почему я голосую «обеими руками». Прежде всего, мне, как верующему человеку, отрадно, что в основном законе появляется имя Бога, упоминание о Боге и о том, что его веру передали наши предки. То есть это связь всех поколений нашей тысячелетней истории. Надеюсь, что с принятием новых поправок в конституцию, наша культура будет светлее, нравственные и она будет выше. И мы сможем легче воспитывать наших детей, наших внуков, чтобы мы действительно сохранили свою самобытность и идентичность. Процесс голосования организован прекрасно. Все очень спокойно. Все очень доброжелательны. И все очень безопасно.