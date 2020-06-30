2020-06-30T18:24:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Прикамья Дмитрий Махонин рассказал в видеообращении о последних решениях «коронавирусного» оперштаба

Он объявил об открытии торговых залов, библиотек, выставок и молочных кухонь [видео]
Андрей МАТЛИН
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сразу же после завершения заседания краевого оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции разместил в соцсети видеообращение.

Он рассказал о том, какие социальные объекты решено открыть с 1 июля. Это - библиотеки, выставки, молочные кухни.

Также в Прикамье возобновят работу сельхозярмарки и торговые площади до 800 квадратов. Кроме того, предприятия торговли смогут продавать алкогольной продукции по прежнему графику – с 08.00 до 23.00.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин записал видеообращение к пермякам по поводу снятия ряда ограничений из-за коронавируса.

На сельхозярмарках теперь помимо рассады, саженцев и инвентаря можно будет приобрести овощи, ягоды, грибы, мед, фермерские продукты местных производителей.

Первые сельхозярмарки в Перми начнут работу уже в эти выходные. С 3 по 5 июля ярмарки пройдут в Индустриальном районе на улицах Леонова, 60 и ул. Стахановская, 19. С 7 июля возобновит свою работу ярмарка в Мотовилихинском районе Перми на площади Дружбы.

Помимо этого, ярмарки заработают во всех крупных муниципалитетах Пермского края, таких как Березники, Кунгур, Губаха, Кизел, Кудымкар, а также в Соликамском, Верещагинском, Горнозаводском, Добрянском, Краснокамском, Лысьвенском, Нытвенском, Оханском, Суксунском, Чайковском, Чердынском, Чусовском, Юсьвинском, Бардинском и других муниципальных и городских округах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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