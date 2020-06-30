Глава Прикамья Дмитрий Махонин рассказал в видеообращении о последних решениях «коронавирусного» оперштаба

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сразу же после завершения заседания краевого оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции разместил в соцсети видеообращение.

Он рассказал о том, какие социальные объекты решено открыть с 1 июля. Это - библиотеки, выставки, молочные кухни.

Также в Прикамье возобновят работу сельхозярмарки и торговые площади до 800 квадратов. Кроме того, предприятия торговли смогут продавать алкогольной продукции по прежнему графику – с 08.00 до 23.00.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/787921" frameborder="0"></iframe> Глава Прикамья Дмитрий Махонин записал видеообращение к пермякам по поводу снятия ряда ограничений из-за коронавируса.

На сельхозярмарках теперь помимо рассады, саженцев и инвентаря можно будет приобрести овощи, ягоды, грибы, мед, фермерские продукты местных производителей.

Первые сельхозярмарки в Перми начнут работу уже в эти выходные. С 3 по 5 июля ярмарки пройдут в Индустриальном районе на улицах Леонова, 60 и ул. Стахановская, 19. С 7 июля возобновит свою работу ярмарка в Мотовилихинском районе Перми на площади Дружбы.

Помимо этого, ярмарки заработают во всех крупных муниципалитетах Пермского края, таких как Березники, Кунгур, Губаха, Кизел, Кудымкар, а также в Соликамском, Верещагинском, Горнозаводском, Добрянском, Краснокамском, Лысьвенском, Нытвенском, Оханском, Суксунском, Чайковском, Чердынском, Чусовском, Юсьвинском, Бардинском и других муниципальных и городских округах.