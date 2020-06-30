Пермский экономист Дмитрий Клещев: «Многие компании, которые выживут при коронавирусе, окажутся в комфортных условиях»

О проблемах безработицы во время пандемии речь зашла в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). Пермский экономист Дмитрий Клещев считает, что тем, кто лишится бизнеса или работы, нелишне будет подумать о смене сферы деятельности.

- Последствия кризиса, связанного с коронавирусом, будут проявляться, как минимум, до осени этого года, а какие-то проблемы уйдут и на 2021 год, - отметил экономист Дмитрий Клещев. - Нужно готовиться к тому, что рост безработицы будет продолжаться, и многие компании и организации будут сокращать сотрудников или закрываться.

Говорить о том, что мы пережили самое плохое, и ситуация будет резко улучшаться, слишком оптимистично. Но если компании, относящиеся к сферам, которые пострадали в наибольшей степени, смогут пережить этот кризис, они окажутся в более комфортных условиях. Это, например, касается общественного питания, туризма, пассажирских перевозок. Первое время будет сказываться отложенный спрос, который образовался у населения. Затем в каких-то отраслях он будет падать в связи со снижением покупательной способности населения. Но в некоторых случаях спрос будет достаточно долго превышать предложение, и предпринимателям удастся достаточно быстро отыграть свои позиции.

В целом ситуация на рынке труда в ближайшее время будет тяжелой. Тем, кого сократили, самое время подумать над тем, чтобы попробовать найти новые ниши и сферы для приложения своих усилий. Например, в условиях коронавируса продемонстрировали свою устойчивость и востребованность сферы, связанные с электронной коммерцией, с развитием интернет-коммуникаций. Очевидно, что получат импульс в развитии здравоохранение и фармацевтика. Понятно, что переквалификация в этом направлении должна быть связана с получением дополнительного образования.