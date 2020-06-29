Пермяки, ничего не пропало: Ограничения снимают, лето возвращается

Два дня подряд, 28 и 29 июня, коэффициент распространения коронавируса в Прикамье составлял всего 0,79 - меньше, чем требуется для перехода на второй этап. А значит, есть большая вероятность, что в регионе с 1 июля могут снять ряд ограничений. Это должны решить на заседании оперштаба, которое состоится завтра, 30 июня.

Но если даже Пермский край перейдет на второй этап, это вовсе не означает что с 1 июля все и сразу заработает.

Разбираемся, как Пермь будет выходить из самоизоляции.

Загородные лагеря

С 22 июня пермяки уже могут лечить зубы и посещать узких специалистов в поликлиниках. Правда, по предварительной записи и с соблюдением противоэпидемиологических мер. А с 1 июля начнут работать молочные кухни, для малышей там будут выдавать творог, кефир и молоко.

Принято решение о начале работы загородных лагерей. С 4 июля откроют пять лагерей отдыха и оздоровления детей: «Нечайка», «Новое поколение», «Благодать», а также «Сосновый бор» и «Звездный», находящиеся в Перми. В них смогут отдохнуть около двух тысяч ребят.

За три дня до заезда в лагерь родителям надо обратиться в поликлинику и вызвать врача, сообщив название лагеря и дату заезда. Участковый врач должен осмотреть ребенка и выдать справку.

Затем через каждые семь дней будут открывать новые лагеря, чтобы к концу июля все летние лагеря края смогли принять детей.

Смены будут проходить под жестким медицинским присмотром. В лагерях не смогут отдохнуть дети с хроническими заболеваниями, для них продолжается режим самоизоляции. Также отменят все родительские дни.

Музеи и турпоездки

В оперштабе рассказали, когда в Перми снимут ограничения по коронавирусу 00:00 00:00

Разрешено работать музеям под открытым небом. С 27 июня открыта экспозиция музея пермской артиллерии. А архитектурно-этнографический музей «Хохловка», Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» и «Завод Шпагина» начнут свою работу с 4 июля.

Начали бронировать и продавать путевки пермские турфирмы. Но пока только дистанционно, без визита клиента в офис компании.

Снят запрет на экологический и активный туризм, разрешены сплавы и походы в горы и пещеры, а также пешие экскурсии. Как сообщили в Агентстве по туризму Пермского края, заявки на возобновление работы подали 20 туроператоров и 17 турагентств.

- А мы ждем решения властей Пермского края разрешить навигацию, - рассказали в турфирме «Кама Трэвел». - Несколько теплоходов из разных городов отправились в первые круизы. Поэтому у нас есть надежда, что круизный сезон в Пермском крае может стартовать в самое ближайшее время. Наши теплоходы готовы к выходу, но мы не можем открыть круизы из-за прямого запрета до конца июня.

Детские сады и игровые площадки

Решение об открытии детских садов будет принимать оперативный штаб. Предварительно датой начала их работы названо 1 июля.

- После этого нужен будет один день для того, чтобы подготовить группы к приему детей, - рассказали «Комсомолке» в Министерстве образования края. - По рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю после отмены ограничительных мероприятий в течение последующих пяти дней дети будут приниматься в детские сады без справок. После истечения пяти дней - только при наличии справки от участкового педиатра или кабинета «Здоровое детство».

Но при этом в детском саду родители в обязательном порядке должны будут заполнить «Карту опроса родителей». Они будут отвечать за достоверность представленной информации.

Уличные кафе

На «низком старте» находятся летние кафе. Большинство из них готовы начать работу сразу, как разрешат. Обязательное требование для них: столики должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга. Массовые мероприятия в них запрещены. То есть провести день рождения с друзьями или свадьбу в кафе пока будет нельзя.