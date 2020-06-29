Наперегонки: в Перми запись в 1-е классы начнется в полночь

Ровно в полночь 1 июля в Перми откроется запись будущих первоклассников в школы не по месту проживания. В основном это касается гимназий и школ с углубленным изучением каких-либо предметов.

Напомним, до 30 июня все пермские учебные заведения, в том числе статусные, принимали заявления от родителей детей, живущих на закрепленной за школой территории, а также тех, у кого там уже учатся братья или сестры.

А с июля откроется запись на свободные места.

- Так как 1 июля нерабочий день, заявления в 1-й класс можно будет подать только в электронной форме, на портале «Услуги и сервисы Пермского края» - uslugi.permkrai.ru, - рассказали «Комсомолке» в департаменте образования Перми. - А со 2 июля можно прийти в школу лично и принести оригиналы документов.

Для этого родителям необходимо позвонить в школу, чтобы записаться на личный прием. Зачисление в первый класс пройдет в порядке очередности подачи заявлений.

- При приеме в первый класс никакого конкурсного отбора быть не может, - отметили в департаменте. - Отказать могут только из-за отсутствия мест.

Все вопросы по поводу приема в 1-й класс можно задать специалистам департамента образования Перми по телефонам: 212-95-20 и 212-70-50, ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.