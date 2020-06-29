Тренд на потепление: в Пермь возвращается загулявшее лето

Пермяки истосковались по летнему теплу. «Ну, когда же, когда?» - спрашивают они друг друга.

Действительно, синоптики обещали нам жаркое лето. А куда оно запропастилось?

- Придется потерпеть еще пару деньков, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Вскоре погода должна улучшиться.

Метеоролог признает: если первая половина июня вселяла в нас надежду на летнюю жару, то вторая половина первого летнего месяца опровергла все предварительные прогнозы и оказалась одной из самых холодных за всю историю наблюдений.

- Но есть и хорошая новость, - говорит Павел Смирнов. - С 1 июля можно рассчитывать на продолжительный перелом в погоде. Затока арктического воздуха не будет, как минимум, в ближайшие 10 дней. Ожидается устойчивый тренд на потепление.

Первый день июля обещает быть солнечным, безветренным, без осадков. В среду, 1 июля, столбик термометра может подняться в Перми днем до 17 градусов или даже выше. Уже в четверг дневная температура преодолеет отметку в 20 градусов, а в пятницу поднимется до 25 градусов. В выходные дни будет еще жарче. В субботу днем – до 26 градусов. В воскресенье – до 27 градусов.

- Без осадков, правда, не обойдется, - предупреждает пермский метеоролог. - Начиная с четверга, 2 июля, и до конца недели местами пройдут дожди. Но они будут непродолжительными и ощущения вернувшегося лета нам не испортят. Надеюсь, что мы будем наслаждаться им, как минимум, в ближайшие две недели.

Придет ли когда-нибудь все-таки в Прикамье по-настоящему жаркое лето – без затоков арктического воздуха и студеной погоды по ночам?

На этот вопрос пермский синоптик отвечает так.

- Последние пять лет у нас было холодное лето, но перед этим три года подряд оно было жарким, - рассуждает Павел Смирнов. - Можно рассчитывать, что этот год будет переломным, и в последующие три года лето будет достаточно теплым.