В Прикамье религиозные деятели призвали православных и мусульман выразить свою позицию по вопросу изменения Конституции РФ

С 25 июня в России и Пермском крае началась процедура общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. И уже сейчас жители Прикамья могут выразить свою позицию.

До 1 июля в регионе будут работать 1800 участков, на которых каждый день можно проголосовать с 8.00 до 20.00.

На участках Прикамья будут находиться более 8 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Пермского края.

Во время общероссийского голосования 1 июля будут строго соблюдаться санитарные нормы и правила: все члены комиссий будут в средствах индивидуальной защиты, голосующим будут выдаваться маски, перчатки, индивидуальные ручки и антисептики для рук. Все помещения и поверхности будут постоянно дезинфицироваться, а потоки голосующих граждан будут разделены.

Выразить 1 июля свою позицию по вопросу одобрения изменения Конституции жителей Прикамья призвали представители духовенства.

Глава Пермской митрополии, Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий:

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- 1 июля состоится важный и ответственный день в жизни нашего народа - голосование за внесение поправок в Конституцию.

Мы, православные, христиане не можем остаться в стороне при принятии новых статей Основного закона, тем более, что многие из них закрепляют историческую и духовную преемственность народов нашей страны, сохраняют традиционные нравственные ценности, обеспечивают социальную защищенность, дают возможность осознать, что жители нашей страны не отделяют себя от Бога.

Участие верующих в выборах, как важный элемент церковной соборности, всегда одобрялось и поддерживалось Русской Православной Церковью.

Общероссийское голосование, это вопрос о целостности, единстве, согласии и ответственности за будущее нашей страны.

Председатель РДУМ ПК, Имам-ахунд Пермского края Анвар-хазрат Аблаев:

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- Дорогие сограждане, единоверцы, братья и сестры!

1 июля 2020 года состоится важнейшее политическое событие – голосование за изменения в основном Законе нашей страны – в Конституции Российской Федерации.

Эти изменения направлены, прежде всего, на улучшение качества жизни граждан страны, на улучшение нашей с вами жизни. Они должны обеспечить устойчивость и развитие политической системы общества. Они должны способствовать развитию экономики, созданию оптимальных условий во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, в культуре, науке, образовании.

Предлагаемые изменения в Конституции не позволят нарушить территориальную целостность страны. Они помогут сохранить историческую память, на корню пресекут разного рода попытки переписывания истории, умаления заслуг нашего народа в защите независимости Родины, сохранения мира на земле.

Голосовать за изменения в Конституции – голосовать за надёжное и успешное будущее всего нашего многонационального и многоконфессионального народа.

Наша религия Ислам учит быть патриотами своей страны. Любовь к Родине – частица веры. Мы должны заботиться о процветании своего Отечества, этому нас учат основные положения Ислама. Во время прошедших голосований в районах Пермского края, где компактно проживают народы, исповедующие Ислам, всегда была самая большая явка. Мы всегда дружно голосовали за добрые начинания, за перспективных и заботливых политиков, за процветание края, страны.

Уверен в том, что и 1 июля мы дружно придём и проголосуем за предлагаемые изменения в Конституции. Кстати, в связи с всё ещё продолжающейся борьбой с коронавирусной инфекцией можно проголосовать в любой день, начиная с 25 июня. Это сделано в наших интересах, чтобы уменьшить нагрузку на один день 1 июля и распределить голосующих и по другим дням.

Дорогие сограждане, единоверцы, братья и сёстры!

Ещё раз призываю вас доказать нашу гражданскую зрелость, патриотизм, верность основным положениям Ислама. Дружно проголосуем за изменения в Конституции Российской Федерации – нашей Родины.

Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон:

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- Наступает важный и значимый день в жизни граждан Российской Федерации, на 1 июля Президентом страны назначено голосование за принятие поправок к Конституции.

Русская Православная Церковь не может остаться в стороне от такого важного и можно даже сказать что судьбоносного дня. Впервые мы публично, в Основном законе страны признаем, что Бог и страна неотделимы. Многие другие поправки сохраняют традиционные нравственные ценности, что немаловажно для православного человека.

Благословляю всех верующих на исполнение гражданского долга и проявление участия к происходящему как в стране, так и в Пермском крае.

Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима:

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- Дорогие братья и сестры! Наша страна и наш многорелигиозный и многонациональный российский народ приглашается 1 июля сделать важный шаг на пути исторического развития нашего Отечества: принять участие в голосовании по поправкам в высший закон нашей страны — Конституцию Российской Федерации.

В условиях стремительно меняющихся реалий общественной жизни многих стран мира, нам, гражданам России, надо осознать ответственность перед будущим человеческой цивилизации за сохранение основополагающих традиционных ценностей. К этому нас обязывает долг наследников Святой Руси, созданной историческим выбором святого равноапостольного великого князя Владимира.

Мы, верующие люди, являемся полноправными гражданами Российского государства, и нам не может быть безразличным то, по какому пути пойдет наша Родина. От нашего решения зависит будущее наших детей, будущее нашей великой страны. Поэтому мне бы хотелось обратиться ко всем согражданам, думающим не только о себе, но и о будущем Отечества, с призывом проголосовать за Имя Божие, за традиционные ценности, за творение Божие: мужчину и женщину, за крепкую семью, за твёрдое социальное обеспечение. Воспользуйтесь своим законным правом гражданина России! Божие всем благословение в этом добром деле!