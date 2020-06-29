Пройдите тест на варикоз

Каждая третья женщина и каждый четвёртый мужчина — статистика варикозного расширения вен неумолима.

35 миллионов человек: 20% мужчин и 40% женщин — таковы цифры варикоза в России. 15% из всех заболевших в нашей стране страдают тяжелыми формами варикоза с трофическими изменениями.

В зоне риска и офисные сотрудники с сидячим образом жизни, и люди, проводящие свой рабочий день на ногах. Важно и то, что из-за самоизоляции мы все меньше двигались: гиподинамия и застой крови в ногах могут привести к проблемам с венами даже здоровых людей, тех, кому раньше варикоз не угрожал.

У меня варикоз? Тест подскажет!

Если вы подозреваете у себя варикоз, то пройдите тест на сайте varikozanet.online. Он поможет разобраться в возможном наличии и выраженности у вас самых распространённых симптомов болезни. Просто ответьте на 5 вопросов.

Подозрения подтвердились? Только на сайте клиники вы сможете приобрести сертификат на консультацию хирурга-флеболога с УЗИ вен за 890 рублей (при обычной записи она стоит 2000 рублей). Оплатив через сайт всего 890 рублей, вы получите сертификат на посещение специалиста на электронную почту. Воспользоваться им можно в течение 30 дней.

Прийти на консультацию вы сможете в любое удобное для вас время в течение 30 дней — именно столько длится действие сертификата. Это особенно важно сейчас, когда многие из нас строго соблюдают самоизоляцию, не рискуя выходить в людные места: сэкономьте сейчас, а придёте, когда сможете!

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Что входит в консультацию хирурга-флеболога?

Сначала специалист полностью осмотрит ваши ноги, выслушает жалобы, а затем на аппарате ультразвукового дуплексного сканирования увидит полную клиническую картину болезни: оценит длину и структуру поражённых вен, состояние клапанов, обнаружит суженные или расширенные места, скажет, угрожают ли вам тромбы. А итогом станет индивидуальная программа лечения варикоза в клинике «Варикоза нет».

Убедились в диагнозе? Лечитесь!

«Варикоза нет» — это центр лечения варикоза передовыми щадящими методиками: без госпитализации в стационар, общего наркоза, разрезов и шрамов. Вам могут рекомендовать лазерное лечение, минифлебэктомию, склеротерапию — подходящий способ избавления от варикоза выбирают, исходя из картины болезни каждого пациента.

Клиника «Варикоза нет» успешно работает в Перми уже больше двух лет. За это время пациентами клиники стали 12 000 человек, было проведено больше 2 500 лазерных процедур и других малоинвазивных лечебных манипуляций.

Летние скидки и подарки

В июле в клинике «Варикоза нет» все, кто избавится от сосудистых «звёздочек» на обеих ногах при помощи склеротерапии, получит компрессионный трикотаж в подарок. Особенная скидка и на лазерное лечение варикоза — до 20% (в зависимости от объема процедур).

Если вы решитесь вылечить варикоз в самом начале лета, то увидите результат через 2-3 месяца: встретите бархатный сезон с красивыми и здоровыми ногами, в разгар жары защитите себя от обострений, отеков и рисков тромбоза. Ваше лето будет прекрасным и активным!

Пройти тест: https://varikozanet.online/?opros=true&utm_source=perm__aktivnaya&utm_medium=social&utm_campaign=test

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Адрес: Пермь, ул. Екатерининская, 141

Телефон: 8 (342) 254 02 01

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»: лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-59-01-004273 от 22 сентября 2017 года

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