«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый главный пермский кот-2020»

Котиков любят все. Они мягкие, пушистые, своенравные. Одни милые ленивцы любят поспать, свернувшись клубочком, другие – поозорничать. Но за их ми-ми-мишность котикам прощается все: даже затяжки на новых шторах и поцарапанные диваны.

А как уморительно они тянутся после сна или урчат после сытного обеда! Если бы наши котики и кошечки могли разговаривать, они могли бы многое о себе рассказать. К сожалению, сами они этого сделать не могут, но за них это можете сделать вы - их хозяева.

Именно сейчас у вас появилась возможность рассказать о своем любимом питомце в самом ми-ми-мишном конкурсе, которое проводит самое популярное издание страны. Подумать только! Ваш диванный пушистик теперь может прославиться на весь Пермский край!

Как поучаствовать в фотоконкурсе «Самый главный пермский кот - 2020»?

- Сделайте фотографию своего любимого котика.

- Загрузите фото через форму для загрузки на сайт.

- Напишите пару строк о самых веселых проделках своего питомца.

- Вступите в группу ВКонтакте «Комсомольская правда» - Пермь» и группы партнеров конкурса.

Как будет определяться победитель?

Победителя фотоконкурса «Самый главный пермский кот-2020» определят читатели «Комсомолки» путем открытого голосования на сайте КП-Пермь. Выиграет питомец, набравший наибольшее количество лайков. А уважаемый партнер конкурса определит дополнительных победителей в трех номинациях.

Какие призы ждут «Самых главных пермских котиков»?

Партнер конкурса предоставляет подарки трем победителям народного голосования и победителям в своих номинациях.

«Zooclub»

Фото: Константин Чернов

В сети магазинов «Zooclub» вы сможете по выгодным ценам купить все необходимое для вашего любимца. Наши продавцы – консультанты ответят на все ваши вопросы.

В продаже Вы найдете более 25 тысяч товаров: сухие и влажные корма, лакомства; ветеринарные препараты и витамины; аксессуары и амуниция; все для ухода и гигиены; игрушки; одежда и обувь. Вы также можете приобрести зоотовары в нашем интернет-магазине, который осуществляет доставку по Перми и Пермскому краю. Мы не стоим на месте и постоянно расширяем наш ассортимент. А ежемесячные акции и скидки Вас приятно удивят!В сети магазинов «Zooclub» вы сможете по выгодным ценам купить все необходимое для вашего любимца. Наши продавцы – консультанты ответят на все ваши вопросы.

Магазины «Zooclub» находятся по адресам: улица Плеханова, 39 телю (342) 236-76-02; Бульвар Гагарина, 58а тел. (342) 263-34-41; улица Мира, 112 тел. (342) 207-53-43; улица Комиссара Пожарского, 10 тел. (342) 221-14-11; Комсомольский проспект, 71 / улица Белинского, 48 тел. (342) 254-37-77; улица Маршала Рыбалко, 88 тел. (342) 246-28-88

Сайт: zooclub-perm.ru

«ПРОФЕССОРСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА»

Фото: Константин Чернов

Профессорская ветеринарная клиника основана в 2010 году.

Главный врач клиники – Ольга Владимировна Нижегородова, кандидат ветеринарных наук, с 2007 по 2014 год доцент кафедры ветеринарной хирургии и акушерства Пермской государственной сельскохозяйственной академии.

В клинике работает дружная, сложившаяся команда опытных врачей, некоторые из них имеют ученые степени кандидатов и докторов ветеринарных и медицинских наук.

Ежедневный прием ведут хирург, терапевт, дерматолог, специалист УЗИ, специалист по экзотическим животным. В клинике есть ветеринарная аптека, стационар. Мы ждем Вас по адресам: ул. Лебедева, 18 тел. (342) 243-33-96 Пн-пт 09.00 - 21.00, Сб-вс 09.00 - 21.00

ул. Вильямса, 20/2, тел. (342) 202-23-66 Пн-вс 10.00 - 21.00

E-mail: profivet@mail.ru

Сайт: https://vk.com/club26456139

«МОЙ ЗВЕРЬ»

«Мой зверь» - заботливым быть легко!

Фото: Константин Чернов

Магазин товаров для животных «Мой зверь» помогает вам заботиться о питомце. Мы продаем качественные корма, аксессуары, игрушки и другие товары, так необходимые для комфортной жизни животного.

Если вместе с вами живет собака, кошка, грызун или просто рыбка - наш зоомагазин именно для вас. Мы точно знаем, как подобрать здоровое питание и организовать правильное содержание животного в вашем доме.

Сомневаетесь? Практически у каждого из нас есть свой домашний любимец. И мы готовы делиться и обмениваться с вами знаниями и опытом.

Мы ценим ваше время, поэтому стараемся быть всегда рядом. Более 60 зоомагазинов «Мой Зверь» уже открыты в Перми и радуют своих покупателей широким ассортиментом и ценами. Адреса и режим работы магазинов можно посмотреть тут https://vk.com/topic-143042867_37156672

Также каждому участнику конкурса магазин зоотоваров «Мой зверь» дарит скидку в размере 10% на весь ассортимент.

И главное!

Мы так же, как и вы любим животных и уверены, что заботливым быть легко!

*Организаторы конкурса следят за ходом голосования и оставляют за собой право принимать решение о сокращении или продлении сроков голосования, либо о его досрочном прекращении, а также об изменении механики определения победителей