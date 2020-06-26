«Для середины лета - это крайне редкое явление». Синоптики рассказали о погоде в начале июля

В начале лета пермяки радовались сообщениям синоптиков, что нас ждет жаркое лето. Но вот уже июнь прошел, а жару мы так и не почувствовали, лишь тепло пару дней. Метеорологи называют это - «Период аномально холодной погоды».

Своим прогнозом поделились специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета. Вот что они говорят:

- Причиной похолодания в конце июня стал глубокий высотный циклон, в системе которого происходит непрерывный заток арктического воздуха. В результате холодный период оказался необычно длительным.

Предварительно, лишь 2 или 3 июля температура воздуха в Перми и местами по Пермскому краю может достичь отметки +20°, то есть во многих районах Пермского края продолжительность периода с дневной температурой ниже +20° составит почти две недели.

- Для середины лета - это крайне редкое явление, - говорят специалисты. - Последний раз подобное отмечалось в первой половине июля 2015 года, но тогда аномально холодный период был все же не таким длительным, а ночи были гораздо теплее.

Аномально холодная погода в Пермском крае сохранится до конца этой недели и в начале следующей. В среднем за период 25-30 июня по данным модели CFS температура воздуха в Пермском крае ожидается ниже нормы на 7°.

26 июня ночная температура будет на 1-3° выше, чем сегодня из-за преобладания сплошной облачности. Днем существенного прогрева не ожидается, также пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от +9° на северо-востоке края до +14° на юго-западе.

В субботу потепление ожидается незначительным, лишь по юго-западу края до +20°, а в Перми до +18°. При этом ожидаются дожди, по южной половине края вероятны грозы.

В последующие дни в Пермском крае 28-29 июня ожидается облачная погода с небольшими осадками и дневной температурой в пределах +12…+15°.

Изменение атмосферной циркуляции начнется с 1 июля, температура начнет расти. В Пермском крае на существенное потепление с приближением температуры к климатической норме можно рассчитывать с 3 июля.