Коронавирус в Перми, последние новости на 26 июня 2020 года: половина новых заболевших проходит лечение на дому

За три с половиной месяца коронавирусной эпидемии число инфицированных в Пермском крае составило 3416 человек. За минувшие сутки, 25 июня, в регионе был выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Из 61 нового инфицированного – 15 мужчин, 45 женщин и один ребенок, - пояснили в пермском краевом минздраве. - Среди взрослых, кто младше 45 лет – 24 человека, 21 человек в возрасте от 45 до 65 лет. Тех, кто старше 65 - 15 человек. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

В регионе развернуто 2647 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Медпомощь больным с COVID-19 оказывает 21 медицинская организация: 12 – в Перми, остальные девять - в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, а также в Пермском районе.

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья было выписано 74 пациента, проходивших лечение от коронавируса. И сейчас количество тех, кто оправился от болезни, составляет 2222 человека.

В Пермском крае уже провели 200 тысяч исследований на COVID-19. Тестирование прошел каждый 17-й житель региона.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

С 22 июня начались плановые консультации у специалистов в детских, взрослых и стоматологических поликлиниках. Следующий шаг – с 1 июля вновь начнут работать молочные кухни, будет организована выездная работа донорской службы, при соблюдении всех норм противоэпидемической безопасности.

Краевой минздрав напоминает, что посещение поликлиники возможно по предварительной записи с временным интервалом между пациентами не менее 15 минут. На входе в медицинское учреждение необходима обязательная термометрия и осмотр на наличие внешних признаков ОРВИ.

При ожидании необходимо соблюдать социальную дистанцию между пациентами не менее 1,5 м. Также предусмотрено усиление дезинфекционного режима, в том числе дезинфекция кабинета после каждого приема. Ношение масок и перчаток обязательно.