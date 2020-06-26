2020-06-25T21:29:19+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 26 июня 2020 года: половина новых заболевших проходит лечение на дому

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 26 июня 2020 года [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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2222 человека в Пермском крае уже оправились от опасной инфекции.2222 человека в Пермском крае уже оправились от опасной инфекции.Фото: архив "КП"
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За три с половиной месяца коронавирусной эпидемии число инфицированных в Пермском крае составило 3416 человек. За минувшие сутки, 25 июня, в регионе был выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Из 61 нового инфицированного – 15 мужчин, 45 женщин и один ребенок, - пояснили в пермском краевом минздраве. - Среди взрослых, кто младше 45 лет – 24 человека, 21 человек в возрасте от 45 до 65 лет. Тех, кто старше 65 - 15 человек. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

В регионе развернуто 2647 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Медпомощь больным с COVID-19 оказывает 21 медицинская организация: 12 – в Перми, остальные девять - в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, а также в Пермском районе.

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья было выписано 74 пациента, проходивших лечение от коронавируса. И сейчас количество тех, кто оправился от болезни, составляет 2222 человека.

В Пермском крае уже провели 200 тысяч исследований на COVID-19. Тестирование прошел каждый 17-й житель региона.

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С 22 июня начались плановые консультации у специалистов в детских, взрослых и стоматологических поликлиниках. Следующий шаг – с 1 июля вновь начнут работать молочные кухни, будет организована выездная работа донорской службы, при соблюдении всех норм противоэпидемической безопасности.

Краевой минздрав напоминает, что посещение поликлиники возможно по предварительной записи с временным интервалом между пациентами не менее 15 минут. На входе в медицинское учреждение необходима обязательная термометрия и осмотр на наличие внешних признаков ОРВИ.

При ожидании необходимо соблюдать социальную дистанцию между пациентами не менее 1,5 м. Также предусмотрено усиление дезинфекционного режима, в том числе дезинфекция кабинета после каждого приема. Ношение масок и перчаток обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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